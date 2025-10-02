El fundador de una megaiglesia de Texas que renunció el año pasado después de que una mujer en Oklahoma acusara al pastor de abusar sexualmente de ella en la década de 1980 se declaró culpable el jueves de cinco cargos de actos lascivos e indecentes con un niño, dijeron las autoridades. Robert Preston Morris, de 64 años, presentó las declaraciones ante un juez en el condado de Osage de Oklahoma como parte de un acuerdo de culpabilidad, según la oficina del fiscal general del estado. El presunto abuso comenzó en 1982 cuando la víctima tenía 12 años y Morris era una evangelista itinerante que se alojaba en Hominy, Oklahoma, con su familia, según la declaración del fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond. El abuso supuestamente continuó durante cuatro años. Morris, el pastor principal de la Iglesia Gateway en Southlake, Texas, hasta su renuncia, fue acusado por un gran jurado de Oklahoma el año pasado.

Según el acuerdo de culpabilidad, Morris recibió una sentencia suspendida de 10 años, de los cuales los primeros seis meses se cumplirán en la cárcel del condado de Osage. La víctima, Cindy Clemishire, quien ahora tiene 55 años, dijo en un comunicado que “finalmente se ha hecho justicia, y el hombre que me manipuló, preparó y abusó de mí cuando era una niña inocente de 12 años finalmente estará tras las rejas”. The Associated Press típicamente no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se manifiesten públicamente, como lo ha hecho Clemishire. “Mi esperanza es que muchas víctimas escuchen mi historia, y que esto pueda ayudar a liberar su vergüenza y permitirles hablar,” dijo ella. “Espero que las leyes continúen cambiando y que se redacten nuevas leyes para que los derechos de los niños y de las víctimas estén mejor protegidos. Espero que la gente entienda que la única manera de detener el abuso sexual infantil es hablar cuando ocurre o se sospecha.” Un mensaje buscando comentarios dejado en las oficinas administrativas de Gateway Church en Southlake, Texas, no fue respondido de inmediato.

Morris también debe registrarse como delincuente sexual y será supervisado por las autoridades de Texas a través de un convenio interestatal. También se le ordenó a Morris pagar los costos de su encarcelamiento, incluidos los gastos médicos, y la restitución a la víctima. No se obtuvo respuesta inmediata a un mensaje dejado para uno de los abogados de Morris, Mack Martin, de Oklahoma City. La Iglesia Gateway fue fundada por Morris en el año 2000. Ha estado políticamente activo y anteriormente formó parte de la junta asesora evangélica del presidente Donald Trump. La iglesia recibió a Trump en su campus de Dallas en 2020 para una discusión sobre relaciones raciales y la economía. Los acuerdos de culpabilidad se registraron ante la jueza especial del distrito del condado de Osage, Cindy Pickerill. “No puede haber tolerancia para quienes se aprovechan sexualmente de los niños”, dijo Drummond. “Este caso es aún más despreciable porque el perpetrador era un pastor que explotó su posición de confianza y autoridad. La víctima en este caso ha esperado demasiados años para este día.”