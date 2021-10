Jackson, Wyoming. Gabby Petito fue estrangulada hasta la muerte, anunció el martes un forense de Wyoming.

Petito, de 22 años, murió tres o cuatro semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado el 19 de septiembre cerca de un área de campamento sin desarrollar a lo largo de la frontera del Parque Nacional Grand Teton en el remoto norte de Wyoming, dijo el médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue, en una conferencia de prensa.

No estaba claro si la determinación podría dar lugar a cargos adicionales contra el novio y compañero de viaje de Petito, Brian Laundrie, quien es considerado una persona de interés en su desaparición y permanece en paradero desconocido.

Blue se negó a decir más sobre la autopsia o el caso en general, y dijo que la ley de Wyoming lo impidió que limita lo que los forenses pueden liberar.

Petito había estado de viaje por el país con su novio. Sus padres reportaron su desaparición el 11 de septiembre después de que no respondió a las llamadas y mensajes de texto durante varios días mientras la pareja visitaba parques en el oeste.

Blue clasificó previamente la muerte de Petito como un homicidio, lo que significa que su muerte fue causada por otra persona, pero no había revelado cómo fue asesinada a la espera de los resultados de la autopsia.

El caso de Petito ha generado nuevos llamamientos para que las personas presten mayor atención a los casos de mujeres indígenas desaparecidas y otras personas de color, y algunos comentaristas describieron la intensa cobertura de su desaparición como “síndrome de la mujer blanca desaparecida”.

La búsqueda de Laundrie ha generado un frenesí, con personalidades de la televisión como Duane Chapman, conocido como Dog the Bounty Hunter, y el presentador de “America’s Most Wanted”, John Walsh, trabajando para localizarlo.

Petito y Laundrie publicaron en línea sobre su viaje en una camioneta Ford Transit blanca convertida en caravana. Se metieron en un altercado físico el 12 de agosto en Moab, Utah, que llevó a una parada policial, que terminó con la decisión de la policía de separar a la pareja en disputa por la noche. No se presentaron cargos y no se reportaron heridos graves.

Los investigadores buscaron a Laundrie en Florida y también registraron la casa de sus padres en North Port, a unas 35 millas (56 kilómetros) al sur de Sarasota.

Funcionarios federales en Wyoming acusaron el mes pasado a Laundrie de uso no autorizado de una tarjeta de débito, alegando que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de $ 1,000 durante el período en el que Petito desapareció. No dijeron a quién pertenecía la tarjeta.

En Florida, los equipos de búsqueda dirigidos por el FBI han estado buscando en una vasta reserva natural cualquier signo de Laundrie. Las semanas de búsqueda en la reserva pantanosa de Carlton al sur de Sarasota, donde los padres de Laundrie dicen que fue después de regresar a casa desde el oeste, no han encontrado nada.

El abogado de la familia de Laundrie, Steve Bertolino, dijo en un correo electrónico que “no había nada nuevo” en la búsqueda.