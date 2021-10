( The Associated Press )

Gabrielle “Gabby” Petito, de 22 años, y su novio Brian Laundrie, de 23, iniciaron el pasado 2 de julio un viaje por Estados Unidos en una van. La joven iba documentando el recorrido y lo compartía en sus redes sociales. Pero dos meses más tarde, el 1 de septiembre, él regresó a su hogar, en Florida, pero ella nunca volvió. El domingo 19 de septiembre, la policía confirmó que el cadáver hallado en un bosque de Wyoming es del de Gabby, mientras que su prometido permanece con paradero desconocido. Ahora, surgen nuevos elementos sobre la convivencia de la pareja.

PUBLICIDAD

Los primeros indicios apuntan a que fue un homicidio, pero los forenses encargados del caso no revelaron la causa exacta de la muerte.

El jueves 23 de septiembre, una corte de Wyoming emitió una orden de arresto contra Laundrie. Dicha orden no está relacionada con la muerte de la joven, más bien se le acusa de usar ilegalmente la tarjeta de débito y el número PIN de otra persona el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

CNN ha publicado nuevos detalles de una disputa doméstica entre Gabby Petito y Brian Laundrie mientras viajaba por Utah en agosto. Esos nuevos elementos están basados en la cámara corporal de un policía que acudió a atender el caso.

Un testigo del altercado del 12 de agosto describió a la pareja antes de que llegara la policía como “una especie de pelea por un teléfono” y se golpeaban “como dos niños peleando”, de acuerdo con CNN.

El incidente en Utah, ocurrió dos semanas antes de que Petito se comunicara por última vez con su familia.

Todo comenzó con una llamada de un testigo que le dijo a la policía que quería informar sobre una disputa doméstica que involucraba a una pareja que estaba en una camioneta blanca, según el audio del 911 proporcionado por la Oficina del alguacil del Condado de Grand.

“Pasamos en coche y el caballero abofeteaba a la chica”, dijo la persona que llamó. “Luego nos detuvimos. Corrieron arriba y abajo de la acera. Él procedió a golpearla, se subió al auto y se fueron”.

PUBLICIDAD

La policía localizó la guagua y detuvo a la pareja después de que el vehículo excediera el límite de velocidad, abandonó abruptamente su carril y chocó contra una acera, según un informe policial del agente de Moab Eric Pratt al que CNN tuvo acceso.

El policía se estacionó al lado del pasajero del vehículo, donde una Petito llorosa le dijo: “Acabamos de pelear esta mañana. Problemas personales”, según la cámara corporal del agente.

El video muestra más de la conversación entre Petito y la policía.

CNN refiere que el video de la cámara corporal del policía tiene más de 52 minutos de duración e incluye a Petito diciéndole a los agentes que aunque Laundrie la había golpeado, ella lo golpeó a él primero.

“¿Lo abofeteaste primero? ¿Y solo en la cara?”, se puede escuchar al policía Pratt preguntando a Petito. “Bueno, seguía diciéndome que me callara”, responde ella.

“¿Sin embargo, te golpeó? Quiero decir, está bien si dices que lo golpeaste, y luego entiendo si te golpeó, pero queremos saber la verdad si realmente te golpeó, porque ya sabes... “, dice Pratt.

“Supongo, supongo, sí, pero le pegué primero”, responde Petito. Luego, el agente le pregunta dónde la golpeó, le dice que sea honesta.

“Bueno, me agarró la cara, como, supongo... No le gustó, me golpeó en la cara. No me dio un puñetazo en la cara ni nada”, le dice Petito.

“¿Te abofeteó o qué?”, pregunta Pratt.

“Bueno, él, como, me agarró con sus uñas, y creo que por eso se ve... definitivamente me cortó aquí [señala a la mejilla] porque puedo sentirlo. Cuando lo toco, me arde”, dice Petito.

PUBLICIDAD

En un momento, Petito les pide a los agentes que no la separen de Laundrie, diciendo “como que somos un equipo, por favor. Me va a dar mucha ansiedad. ¿Podemos tener, como, una multa de conducción?”.

“Lo mejor que puedo hacer es llamar a mi supervisor y ver si me falta algo aquí”, le dice el agente.

Petito, sollozando, se ofrece a pagar cualquier multa en lugar de implicar cargos. Pratt le dice que trate de calmarse, ofreciéndose a llamar a su supervisor para “ver si el supervisor puede decirme algo que me falta para que esto no suceda”.

CNN sostiene que Laundrie tenía pequeños rasguños visibles en la cara y el brazo derecho, pero “no temía por su seguridad” y “no mostraba ningún indicio de que pudiera ser víctima del ‘síndrome del novio maltratado’”. “Se evaluó que tenía un riesgo bajo de peligro o daño como resultado de su proximidad a su prometida”.

El video también proporciona el audio de un relato de un testigo de la disputa. “Lo que noté fue que parecía que estaban peleando por un teléfono. Quiero decir que él estaba tratando de agarrar su teléfono y no estoy seguro exactamente por qué”, le dice el testigo al policía.

“Y luego parece que él había caminado hacia un lado de la camioneta y no la dejaba entrar, y luego el hombre estaba subiendo al asiento del conductor y ella estaba tratando de entrar en la camioneta, y él dijo algo sobre eso, ‘¿Por qué estás siendo tan mala?’, algo así. Recuerdo que ella lo golpeó un par de veces. Y no fueron puños en la cara, sino como dos niños peleando”, dice el testigo.

PUBLICIDAD

CNN informa que no se presentaron cargos y, a sugerencia de los agentes, la pareja se separó por la noche. Laundrie se quedó en un hotel y Petito tomó la camioneta.

Se conocían desde chicos

Brian Laundrie y Gabby Petito eran novios desde la secundaria, que cursaron en Long Island, Nueva York.

Se habían mudado a vivir juntos a la casa de los padres de Laundrie en North Port, Florida, en el 2019, y se comprometieron en julio del 2020.

Los dos jóvenes documentaron su “vida en furgoneta” nómada a través de los parques nacionales del oeste estadounidense en Instagram y YouTube.

Su viaje estaba programado para durar cuatro meses. Pero Laundrie volvió a su casa de Florida solo el 1 de septiembre.

La familia de la chica reporta su desaparición 10 días después.

La policía considera a Laundrie como “persona de interés” en la investigación.

La familia reportó la desaparición de Brian Laundrie luego de que se fue a escalar en un parque nacional el 14 de septiembre y nunca volvió.

Fin de semana familiar

Documentos recién obtenidos por CNN del condado de Pinellas muestran que la madre de Brian Laundrie había hecho una reserva para acampar en Fort De Soto Park para el primer fin de semana de septiembre.

Las fechas originales reservadas en el parque eran del 1 al 3 de septiembre, para dos personas. Esa reserva se hizo el 24 de agosto, pero luego se canceló el 31 de agosto.

Los registros del condado de Pinellas muestran que Roberta Laundrie hizo una nueva reserva el 3 de septiembre, dos días después de que su hijo regresara a casa. Esta reserva estaba programada para comenzar el 6 de septiembre para tres personas en el parque Fort De Soto, que se encuentra a unos 120 kms de la casa de la familia, según CNN.

Steven Bertolino, abogado de la familia de Laundrie, confirmó a CNN que la familia fue a acampar en ese momento, y agregó que la familia salió junta del parque.

CNN también informa que el 4 de septiembre, Brian Laundrie compró un teléfono celular en una tienda de AT&T en North Port. Ahora el FBI tiene ese teléfono, que fue dejado por Laundrie cuando se fue de excursión.