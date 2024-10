Ganar la lotería es el sueño de las millones de personas que juegan a diario en Estados Unidos. Como es el caso de este hombre de California que ganó $44,000,000, pero no todo fue color de rosas, porque aún no recibió su dinero. En una entrevista, se mostró muy enojado y confesó que hay cosas que “No te dicen” cuando ganas el premio.

Jerry vive en el Condado de Orange en California y obtuvo el premio grande hace más de 10 semanas. Sin embargo, nunca cobró el pago que le cambiará la vida. “No te dicen: ‘Para esta fecha, recibirás los fondos’. No te lo dicen. Lo dejan abierto, así que estás sentado, esperando todos los días, con la esperanza de cuándo recibirás esos fondos”, explicó.

El californiano comentó lo sucedido a KLTV, pero no quiso revelar su apellido. Sí, contó que ganó el premio mayor de Powerball el 19 de agosto y todavía no vio un centavo. “Adivinar 6 números en la lotería no es fácil y estoy esperando el pago para saldar algunas deudas”, relató Jerry.

Desde el medio que le realizó la entrevista al hombre consultaron a Powerball por la demora en el pago, pero no respondieron sobre su caso específico. Sin embargo, explicaron que es muy común tomar de seis a ocho semanas, a veces más, para organizar el pago. Esto se debe a que los ganadores pasan por un largo proceso de investigación, que certifica que no deban impuestos atrasados ni manutención infantil.

Los boletos de Powerball cuestan US$2 por jugada y con su compra deberá elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y un número más entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.

