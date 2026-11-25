Lo que comenzó como una celebración por ganar un premio de $1 millón terminó con un arresto migratorio apenas seis días después. Ariel Antonio Velasquez-Morales, un inmigrante originario de El Salvador, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Massachusetts, luego de que las autoridades federales ejecutaran una orden de deportación que estaba vigente desde 2014.

El hombre fue detenido el martes 24 de noviembre en East Boston, donde residía, según informó la agencia federal. El arresto ocurrió menos de una semana después de que la Lotería Estatal de Massachusetts anunciara que había resultado ganador de un premio millonario.

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De acuerdo con fuentes de ICE citadas por Fox News, Velasquez-Morales intentó escapar a pie cuando los agentes se acercaron para arrestarlo, pero fue capturado poco después. El encuentro habría quedado registrado por las cámaras corporales de los oficiales.

Las autoridades federales sostienen que el salvadoreño ingresó sin autorización a Estados Unidos en 2013, cerca de Roma, Texas. Un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en su contra en abril de 2014.

Ganó el premio con un boleto de $10

La Lotería Estatal de Massachusetts anunció el 18 de noviembre que Velasquez-Morales había ganado $1 millón con un boleto raspadito de $10 del juego “$2,000,000 50X Cashword”.

El boleto ganador fue adquirido en un establecimiento comercial de East Boston. Según la información divulgada por la lotería, el ganador escogió la opción de recibir el dinero en un solo pago, por lo que obtuvo $650,000 antes de impuestos.

Tres días después del anuncio, la institución publicó en su cuenta de Facebook una fotografía del hombre mientras sostenía un cheque simbólico por el millón de dólares.

La imagen también fue utilizada posteriormente por ICE al divulgar información sobre su arresto. Sin embargo, no se ha confirmado que la publicación de la fotografía haya sido determinante para localizarlo o ejecutar la detención.

¿Puede un inmigrante indocumentado ganar la lotería en Estados Unidos?

El caso también ha generado interrogantes sobre los requisitos para participar en las loterías estatales y reclamar premios en Estados Unidos.

En términos generales, no es necesario ser ciudadano estadounidense ni contar con residencia legal para comprar un boleto de lotería. En Massachusetts, cualquier persona mayor de 18 años puede participar mediante establecimientos autorizados.

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No obstante, reclamar un premio considerable puede requerir documentación adicional. En ese estado, los ganadores de premios de $601 o más deben presentar una identificación válida y cumplir con los procedimientos establecidos por la lotería.

Otro aspecto importante es la divulgación de información personal. En Massachusetts, la institución puede publicar datos de los ganadores, como su nombre, localidad de residencia y fotografías, como parte de la promoción de los premios.

Esto puede exponer públicamente la identidad de quienes reciben cantidades importantes de dinero, aunque no significa que exista una comunicación automática entre las autoridades de lotería y los funcionarios migratorios.

¿Qué sucede con el dinero del premio?

Hasta el momento, no se ha informado qué ocurrirá con los $650,000 que Velasquez-Morales escogió recibir antes de impuestos ni si podrá disponer del dinero mientras permanece detenido.

El caso también plantea dudas sobre las implicaciones fiscales y financieras para las personas que no tienen estatus migratorio regular. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) exige que los premios sujetos a tributación sean reportados y que los beneficiarios cumplan con los requisitos de identificación contributiva.

Aunque un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) permite cumplir determinadas obligaciones fiscales, no concede estatus migratorio ni autorización para permanecer en Estados Unidos.

Ante situaciones como esta, especialistas recomiendan que las personas con procedimientos migratorios pendientes u órdenes de deportación consulten con un abogado de inmigración y un asesor contributivo antes de reclamar premios de gran cuantía.

Por ahora, el arresto de Velasquez-Morales añade un giro inesperado a una historia que comenzó con un boleto de lotería de $10 y un premio de $1 millón.