Nueva York. Los precios de la gasolina en Estados Unidos volvieron a subir el lunes hasta un promedio de 4 dólares por galón, mientras Estados Unidos e Irán lanzaban más ataques.

Según la federación de clubes automovilísticos AAA, el promedio nacional de un galón (3.8 litros) de gasolina regular vuelve a situarse en 4 dólares. El precio promedio hace un año era de 3.14 dólares por galón.

El precio es un promedio nacional, lo que significa que los conductores en algunos estados pagan bastante más de 4 dólares por galón desde hace tiempo, mientras que otros pagan menos. Los precios varían entre estados debido a factores que van desde la oferta cercana hasta diferentes tasas impositivas.

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Gente en todo el mundo también lidian con precios altos de la gasolina como resultado de la guerra.

Los precios de la gasolina superaron por primera vez, en promedio, los 4 dólares por galón a finales de marzo. Bajaron de ese nivel a mediados de junio y siguieron cayendo a medida que se moderaban los precios del crudo cuando Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional. Incluso entonces, el presidente Donald Trump manifestó su frustración porque los precios de la gasolina no estaban bajando tan rápido como los del petróleo.

Es probable que la asequibilidad sea un tema clave para los votantes en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y los precios más altos de la gasolina y el petróleo pueden ayudar a impulsar al alza los precios de los comestibles y otros bienes.

Los precios del petróleo han vuelto a subir en los últimos días, a medida que Estados Unidos e Irán se acercan a reanudar una guerra total.

El crudo Brent, el referente internacional, subió un 3.2% hasta 90.95 dólares por barril el lunes, y el crudo de referencia de Estados Unidos avanzó un 2.8% hasta 84.04 dólares por barril.