La erupción de un géiser de gas y residuos de más de 150 metros de altura en un vertedero en el condado de Los Ángeles ha reavivado esta semana los llamados de la comunidad que vive alrededor a que se declare el estado de emergencia por un problema de contaminación del que vienen quejándose por años.

El vertedero Chiquita Canyon, situado en Castaic, en el norte de Santa Clarita, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica después de que registrase una liberación de gas y residuos que provocó un enorme géiser y una densa columna de humo oscuro que posteriormente se volvió blanca.

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El incidente ocurrió el lunes en la tarde cuando trabajadores realizaban perforaciones a unos 45 metros de profundidad para instalar un nuevo pozo destinado a controlar las elevadas temperaturas subterráneas del vertedero, según informó la compañía.

Durante los trabajos encontraron una bolsa de gas a presión que salió violentamente a la superficie y arrastró partículas de basura en descomposición. Seis trabajadores fueron trasladados a hospitales con lesiones menores.

Los vecinos del sector se quejaron de los malos olores y de problemas de salud como dolor de cabeza y mareo, reavivando los llamados a una intervención para que se declare una emergencia por contaminación, según reportó Los Angeles Times.

Las autoridades indicaron que los primeros controles de calidad del aire no detectaron niveles peligrosos de los contaminantes monitoreados, aunque reconocieron que los olores podían provocar molestias y síntomas.

El congresista George Whitesides, que representa la zona, dijo en un mensaje en su cuenta de X este miércoles que el vertedero ha comenzado a ofrecer alojamiento en hoteles a los residentes de calles específicas cercanas al incidente y que investigará el hecho.

“Mi oficina mantiene un compromiso de supervisar la situación, exigir responsabilidades a los causantes y luchar para que los residentes afectados revivan el apoyo que merecen”, añadió el representante a la Cámara de EE.UU.

Las comunidades cercanas al vertedero llevan años denunciando los olores, las emisiones y los posibles efectos sobre su salud asociados al manejo de las basuras.

La instalación arrastra desde 2022 un proceso de reacción química y elevadas temperaturas bajo tierra que ha generado preocupación ambiental y sanitaria, aunque las autoridades se han negado a declarar una emergencia sanitaria.