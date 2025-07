Las gemelas de 8 años que fallecieron durante las inundaciones en Texas asistían al Campamento Mystic y eran nietas del reconocido periodista David Lawrence Jr.

Hanna y Rebecca asistían al campamento junto a su hermana mayor, Harper, quien fue rescatada con vida. Las gemelas, sin embargo, murieron como resultado de la devastadora inundación que azotó la región montañosa de Hill Country durante el pasado fin de semana del 4 de julio y que, en apenas 45 minutos, hizo subir el nivel del río 26 pies.

La cifra de fallecidos asciendió este lunes a más de 100, informaron las autoridades.

PUBLICIDAD

“Ha sido un momento inimaginable para todos nosotros. Hanna y Rebecca les dieron a sus padres, John y Lacy, a su hermana Harper y a toda nuestra familia, muchísima alegría”, declaró Lawrence al diario El Nuevo Herald.

“Ellas y esa alegría jamás serán olvidadas”, agregó.

Lawrance es reconocido por su trayectoria en el periodismo y su compromiso con la educación infantil. Fue editor de The Miami Herald y fundador del movimiento The Children’s Movement of Florida.

Las niñas acababan de terminar segundo grado y vivían en Dallas junto a sus padres, que eran abogados.