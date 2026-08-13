El mayor Blaine McGraw, médico obstetra-ginecólogo del Ejército de Estados Unidos, se declaró no culpable de todos los cargos que enfrenta por presuntamente abusar sexualmente de pacientes y realizar grabaciones de exámenes médicos sin su consentimiento.

McGraw compareció el miércoles ante un tribunal militar en Fort Hood, Texas, durante una audiencia de unos 30 minutos presidida por el juez militar coronel Javier Rivera Rosario. El acusado decidió reservarse por ahora la opción de ser juzgado por un panel de militares o únicamente por un juez.

La fiscalía sostiene que el médico utilizó su posición como ginecólogo para cometer actos indebidos contra mujeres que acudían a recibir atención médica. Los señalamientos abarcan hechos que presuntamente ocurrieron entre 2021 y 2026.

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Más de 90 mujeres figuran como presuntas víctimas

El caso ha aumentado considerablemente desde que comenzó la investigación. Actualmente, McGraw enfrenta nueve cargos y 272 especificaciones de conducta indebida, relacionadas con 93 presuntas víctimas, según fiscales militares. El Diario reporta 273 especificaciones, mientras que otros medios especializados sitúan la cifra en 272.

Entre las acusaciones se incluyen agresión sexual, intento de agresión sexual y grabación visual indecente, además de otros cargos relacionados con conducta inapropiada de un oficial, desobediencia y declaraciones falsas.

Las autoridades sostienen que algunas de las presuntas víctimas fueron grabadas durante consultas y exámenes ginecológicos sin saber que estaban siendo filmadas.

Así comenzó la investigación

La investigación del Servicio de Investigación Criminal del Ejército comenzó en octubre de 2025, después de que un teléfono que McGraw supuestamente utilizaba para grabar a una paciente cayó de su bolsillo en un centro médico de Fort Hood.

El análisis forense del dispositivo llevó a los investigadores a descubrir videos que, según la fiscalía, mostraban a pacientes durante procedimientos médicos íntimos. Las autoridades posteriormente ampliaron la investigación y comenzaron a contactar a otras mujeres que habían sido atendidas por el especialista.

McGraw fue suspendido en octubre de 2025, después de que una paciente presentara una denuncia por conducta indebida.

El médico también trabajó anteriormente en el Tripler Army Medical Center, en Hawái, donde prestó servicios entre 2019 y 2023. Las autoridades militares también notificaron a pacientes de ese centro para que pudieran reportar cualquier situación que consideraran irregular.

El Ejército contactó a más de 1,400 pacientes

La investigación generó preocupación entre numerosas mujeres atendidas por McGraw. Según información citada por El Diario, las autoridades de Fort Hood llegaron a contactar a más de 1,400 pacientes para informarles sobre la investigación.

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Además del proceso penal militar, algunas presuntas víctimas han recurrido a la vía civil.

Una demanda presentada bajo el seudónimo Jane Doe sostiene que una paciente fue grabada durante prácticamente toda una consulta, incluidos exámenes de mama y pélvicos, sin su conocimiento.

La demanda también cuestiona la actuación de autoridades militares y alega que existieron señales previas sobre el comportamiento del médico. El Ejército ha rechazado oficialmente esas acusaciones.

La defensa rechaza las acusaciones

El abogado de McGraw, Daniel Conway, ha defendido la actuación de su cliente y sostiene que los procedimientos cuestionados tenían una justificación médica.

En una declaración difundida después de la audiencia, Conway afirmó que el caso ha sido presentado de manera exagerada y aseguró que no existe evidencia de una intención o motivación sexual.

La defensa también sostiene que varias de las acusaciones son duplicadas y que el proceso debería centrarse en determinar cuándo un examen de mama resulta médicamente necesario.

Por su parte, la fiscalía mantiene que McGraw utilizó su posición como médico militar para abusar de mujeres que estaban bajo su atención.

El juez todavía no ha fijado una fecha definitiva para el juicio. Las autoridades anticipan que el proceso podría involucrar una cantidad considerable de pruebas y testimonios debido al número de presuntas víctimas y de cargos.