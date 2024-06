El caso de robo de un restaurante Red Lobster ubicado en West Palm Beach, Florida, tomó un giro inesperado esta semana cuando arrestaron a uno de los cocineros del lugar como responsable del asalto.

Según la investigación del caso, durante una noche del mes de abril, un hombre enmascarado irrumpió en la cocina del referido restaurante apuntando con un arma. El enmascarado se fue directamente hacia Navarda Pérez, la gerente del restaurante.

A esta la sacó a fuerzas de su silla y la obligó a abrirle la caja fuerte para apropiarse del dinero que había.

“Le hice caso a todo lo que me decía, pero no obstante, me seguía pegando en la cabeza con la pistola,” relató Navarda Perez sobre el incidente a Telemundo 51.

Tras el asalto, la mujer recordó que la voz del asaltante se le hacía conocida y dijo que se parecía a la voz de uno de sus cocineros, identificado como Ta’shambae Greene, a quien esa misma noche había enviado a su casa porque habían pocos clientes en el restaurante.

La mujer también contó que había dado empleo a Greene para ayudarlo a que tuviera un trabajo seguro y así le permitieran tener contacto con su hijo.

“Era alguien a quien estaba ayudando a que recupere a su hijo y darse la vuelta y hacerme eso a mí… No tiene corazón,” comentó también Pérez, quien se expresó sorprendida por el giro que tomó el caso.

La investigación de la Policía, que consiguió una orden de allanamiento contra el cocinero, reveló que en el apartamento de este hallaron dinero en efectivo y un arma de fuego.

El cocinero ahora será procesado por cargos de robo con un arma, secuestro y posesión de un arma siendo convicto.