SOUTH HAVEN, Michigan. El gobernador de California, Gavin Newsom, ofreció el jueves una enérgica defensa del asediado presidente Joe Biden, diciendo a los demócratas de Michigan que el presidente de 81 años tiene el historial y la energía para ganar un segundo mandato a pesar de las dudas generalizadas sobre su capacidad para hacer campaña o gobernar con eficacia.

El discurso de Newsom en un picnic local del Día de la Independencia es parte de un esfuerzo de la campaña de reelección de Biden y de la Casa Blanca para tranquilizar a los activistas del partido y al electorado en general de que Biden está a la altura del trabajo después de que pareciera aturdido en su debate contra el ex presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

“Este es un momento serio en la historia de Estados Unidos. No es complicado”, dijo Newsom a los demócratas del condado de Van Buren, dirigiendo su atención a las perspectivas de otra presidencia de Trump. “De lo que tengo que convencerlos es de que no sean fatalistas, de que no seán presa de toda esta negatividad. ... Hagan más cosas. Preocupense menos”.

La súplica de Newsom pone de relieve el tenue equilibrio para los demócratas y los lugartenientes del partido como el gobernador de 56 años, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales sustitutos de la campaña de Biden y estuvo entre los gobernadores que apoyaron al presidente tras una sesión privada en la Casa Blanca el miércoles. Sin embargo, el propio Newsom figura entre los posibles sustitutos en caso de que Biden se aparte y permita una convención abierta cuando los delegados demócratas se reúnan en Chicago el mes que viene.

El gobernador eludió las preguntas sobre esos posibles resultados, incluida una sobre si apoyaría a la vicepresidenta Kamala Harris, también californiana, para la nominación si Biden abandona la carrera.

“Ni siquiera me gusta jugar a las hipótesis, porque anoche se trataba más o menos de cerrar cualquier duda o ambigüedad”, dijo, refiriéndose a la sesión de Biden con los gobernadores demócratas. “Y entonces empezamos a correr en distintas direcciones, haciendo zigzag y todo ese tipo de especulaciones. Y eso obstaculiza el progreso”.

Newsom reconoció haber pasado “unas semanas duras” durante su discurso ante los asistentes al picnic, y admitió que tuvo que desechar los temas de conversación que había planeado cuando se enfrentó a los periodistas en Atlanta tras el debate. Pero dijo que Biden le tranquilizó a él y a otros gobernadores demócratas el miércoles en la Casa Blanca, donde el presidente reconoció su fracaso pero expresó su determinación de ganar su revancha con Trump.

PUBLICIDAD

“Ese era el Joe Biden que recuerdo de hace dos semanas. Ese era el Joe Biden que recuerdo de hace dos años”, dijo Newsom. “Ese es el Joe Biden que estoy deseando reelegir como presidente de Estados Unidos, y lo digo en serio”.

Según tres personas familiarizadas con la reunión, Biden reconoció a los gobernadores que necesita dormir más y limitar los actos nocturnos para poder acostarse antes y estar en forma para el trabajo. Las fuentes hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones privadas.

Newsom no se refirió a esas explicaciones durante su discurso de 15 minutos. Dijo a los periodistas después que Biden se refirió a trasnochar “con una sonrisa en la cara”.

“Era más bien un marco retórico de estar en forma y descansado, porque estaba agotado los últimos diez días (antes del debate), y creo que eso era lo que estaba reflejando”, dijo Newsom. “No era un ‘a las 8 en punto haré las cosas de otra manera’ literal, era más figurado”.

Newsom dijo que está bien cuando un “presidente reconoce que es humano” y añadió que la gente está “leyendo demasiado entre líneas” lo que Biden dijo sobre su agenda.

Newsom arrancó el aplauso entusiasta de la multitud partidista. Una asistente, Susan Kavanaugh, calificó su perspectiva de “oportuna”.

“Me animó mucho su optimismo y el hecho de que hablara con el corazón”, dijo. “Lo que me recuerda mucho al carácter de Joe Biden”.

A pesar de la confianza del gobernador, los principales demócratas siguen preocupados sobre si Biden puede remontar políticamente. Los ayudantes del presidente y sus aliados coinciden en que los próximos días son críticos, con Biden planeando una agenda visible y ajetreada que podría frenar cualquier caída libre en la confianza pública - o solidificar aún más las preocupaciones de los votantes de que es demasiado viejo para otro mandato.

PUBLICIDAD

Biden tiene previsto hacer campaña el viernes en Wisconsin, un campo de batalla clave que ganó en 2020, y sentarse para una entrevista con George Stephanopoulos de ABC. Se emitirá como un especial en horario de máxima audiencia esa noche. El domingo planea estar en Filadelfia y dar una conferencia de prensa completa durante la cumbre de la OTAN en Washington la próxima semana.

Ya esta semana, el presidente utilizó una entrevista radiofónica para insistir en la elección de los votantes y argumentar que Trump sería un desastre para la democracia y la economía estadounidenses.

Newsom se hizo eco de ese discurso en Michigan, instando a los fieles del partido a abrazar el historial y los valores de Biden. Destacó el bajo desempleo sostenido, el aumento de los salarios y la importante legislación para el gasto en infraestructuras, la lucha contra el cambio climático y el impulso de la fabricación estadounidense, especialmente de chips informáticos.