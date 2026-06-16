Ohio debe abolir la pena de muerte porque no disuade el crimen violento, declaró el martes el gobernador republicano del estado, confirmando su cambio de parecer sobre una ley que ayudó a redactar cuando era legislador 45 años atrás.

El gobernador Mike DeWine, que no puede presentarse a la reelección por límites de mandato, ha pospuesto repetidamente las ejecuciones programadas en el estado. Manifestó durante una conferencia de prensa que datos federales y estatales indican que la pena de muerte no disuade el crimen violento.

“Ya no creo que la pena de muerte sea un elemento disuasorio del asesinato”, indicó el mandatario regional de 79 años. “Creo que Ohio debería abolir la pena de muerte”.

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Es poco probable que la legislatura derogue la ley. El presidente de la Cámara de Representantes estatal, el republicano Matt Huffman, pronunció en febrero que se opondría “enérgicamente” a ese esfuerzo.

DeWine ha prolongado repetidamente la moratoria no oficial de la pena de muerte en Ohio al posponer ejecuciones programadas, citando la negativa de los proveedores farmacéuticos a suministrar los fármacos utilizados en las inyecciones letales. El presidente Donald Trump ordenó en enero de 2025 a la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi que ayudara a los estados a intentar resolver ese problema, y el ex fiscal general republicano de Ohio Dave Yost —partidario de la pena capital— le dijo a Bondi que “sin la asistencia del gobierno federal, es poco probable que la situación de Ohio cambie”.

DeWine ya ha dicho que no anticipa más ejecuciones durante su mandato, que se extiende hasta 2026.

Otros estados han estado replanteándose el procedimiento en los últimos años. Los legisladores estatales de Nueva Hampshire anularon en 2019 el veto de un gobernador para abolir la pena de muerte en ese estado. Colorado hizo lo mismo en 2020 y Virginia en 2021. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha instado a los legisladores a seguir el mismo camino, al anunciar que no firmará más órdenes de ejecución. La gobernadora Kate Brown conmutó en 2022 las condenas de las 17 personas en el pabellón de la muerte de Oregon y ordenó desmantelar la cámara de ejecución.

El aplazamiento de las ejecuciones ha dejado a Ohio con 30 ejecuciones programadas para los próximos cuatro años, según el Departamento de Rehabilitación y Corrección del estado.

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Ohio no ha ejecutado a un recluso desde el 18 de julio de 2018, cuando Robert Van Hook fue ejecutado por apuñalar a un hombre que conoció en un bar de Cincinnati en 1985. DeWine asumió como gobernador en 2019.

El estado restableció la pena capital en 1981 bajo una ley redactada en parte por DeWine, después de que fuera declarada inconstitucional en 1972. Pero Ohio no reanudó las ejecuciones hasta 1999. Desde entonces, 56 personas han muerto por inyección letal en el estado.

El apoyo de DeWine a la pena de muerte ha ido cambiando lentamente durante su carrera política, que comenzó en 1976 y durante la cual fue fiscal de condado, ejerció múltiples cargos estatales y eventualmente senador.

Poco después de comenzar su primer mandato como gobernador, DeWine ordenó al sistema penitenciario de Ohio examinar fármacos alternativos para la inyección letal. Un año después, en 2020, apuntó que los legisladores tendrían que elegir un método distinto de pena capital antes ejecutar a más reclusos. Desde entonces, ni un impulso bipartidista para prohibir la práctica ni un esfuerzo para introducir ejecuciones con gas nitrógeno han prosperado.

Cuando DeWine pidió alternativas, sostuvo que cuestionaba el valor de la pena de muerte. Afirmó que era escéptico sobre si “realmente disuade el delito, lo cual para mí sería la justificación moral”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.