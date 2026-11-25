La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por su sigla en inglés) autorizó este miércoles a la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX a colocar en órbita un millón de satélites para crear centros de datos espaciales.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, anunció en X la autorización “histórica” a la solicitud de la empresa del magnate Elon Musk para lanzar los “módulos de computación orbitales” que formarán la constelación Starmind, e indicó que esta y sus rivales usarán energía solar.

“La FCC otorga a SpaceX autorización para que despliegue 1 millón de módulos de computación orbitales para procesar cantidades masivas de datos que se usarán aquí en la Tierra”, indica un comunicado.

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“Más fundamentalmente, promete acercar a la raza humana a una civilización Kardashev II, que puede aprovechar la potencia completa del sol. El sistema también opera de acuerdo con las normas de desechos orbitales de la FCC”, agregó la agencia.

Carr destacó en la nota que EE.UU. “está liderando al mundo hacia la era de la super inteligencia” y que esta acción abre una “nueva frontera” en la infraestructura “necesaria para impulsar el liderazgo y el crecimiento de EE.UU.”.

“Al desplazar la capacidad de computación más allá de la Tierra, SpaceX y los muchos competidores que trabajan en sus propios centros de datos orbitales están aprovechando el momento”, enfatizó el funcionario.

La autorización también autoriza a SpaceX a mantener un mando y control “resilientes”, usando vínculos de radiofrecuencia para telemetría, seguimiento y mando de respaldo y de emergencia en todo el sistema de satélites, indica la nota.

Asimismo, autoriza a la empresa a suplementar vínculos intersatelitales ópticos con comunicaciones de radiofrecuencia de banda de enlace descendente de 18.8 a 19.3 GHz y banda de enlace ascendente de 28.6 a 29.1 GHz.