El Gobierno canadiense presentará en las próximas horas un proyecto de ley para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años y justificó la medida porque “los chicos están muriendo”.

La iniciativa, que podría ser presentada este mismo miércoles en el Parlamento canadiense, es una “prioridad”, declaró este martes el ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller.

“Es obvio por qué es una prioridad. Los chicos están muriendo”, declaró Miller a los medios de comunicación en Ottawa.

El proyecto de ley, denominado Ley de Seguridad Digital, también contemplará la creación de un nuevo regulador federal encargado de establecer estándares de seguridad para las plataformas digitales y exigir medidas para reducir los riesgos que afrontan los menores en internet, según detalles filtrados a los medios.

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Las plataformas que demuestren que cumplen esos estándares podrían solicitar excepciones que les permitan admitir usuarios menores de 16 años.

La legislación también pretende abordar los riesgos asociados a los chatbots de inteligencia artificial y obligar a las empresas tecnológicas a ser más transparentes sobre los criterios que utilizan para alertar a las autoridades cuando detectan usuarios con intenciones de autolesionarse o dañar a otras personas.

La iniciativa surge en parte tras la matanza ocurrida en febrero en Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, donde se supo que las conversaciones del atacante, que mató a ocho personas, entre ellas seis niños, con ChatGPT habían sido señaladas internamente, pero no comunicadas a la Policía.

Miller aseguró que el Gobierno adoptará “todas las medidas razonables” para proteger a los menores.

Por su parte, el ministro de Justicia, Sean Fraser, rechazó además las críticas de quienes consideran que la iniciativa puede limitar la libertad de expresión y sostuvo que garantizar la seguridad de los jóvenes no implica renunciar a los derechos fundamentales.

La medida cuenta con un amplio respaldo de la opinión pública. Una encuesta del Instituto Angus Reid publicada en marzo reveló que el 75 % de los canadienses apoya una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años, mientras que el 87 % respalda al menos vetar determinadas plataformas para ese grupo de edad.

Además, el 94 % de los encuestados expresó preocupación por los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores y otro 94 % por los riesgos de adicción.

Si finalmente es aprobada, Canadá se sumará a una creciente lista de países que han endurecido las restricciones al acceso de los menores a las redes sociales.

Australia fue pionera al implantar en diciembre de 2025 una prohibición para los menores de 16 años, mientras que países como España, Francia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Eslovenia, Turquía y el Reino Unido estudian o han anunciado medidas similares.