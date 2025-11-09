El gobierno del presidente Donald Trump ha exigido a los estados que “deshagan” los beneficios completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus iniciales en inglés) que hayan sido pagados al amparo de las órdenes judiciales emitidas la semana pasada, después de que la Corte Suprema federal suspendió estos pagos.

Se trata del más reciente giro en una batalla legal en torno a un programa alimentario que beneficia a 42 millones de estadounidenses.

La demanda interpuesta por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se produjo en momentos en que más de una veintena de estados del país advierte de “interrupciones operativas catastróficas” en caso de que el gobierno federal no reembolse los beneficios de programa que fueron autorizados antes del fallo de la Corte Suprema.

Organizaciones sin fines de lucro y fiscales generales demócratas presentaron la demanda para obligar a la Casa Blanca a a mantener el programa financiado durante el mes de noviembre. Obtuvieron fallos favorables la semana pasada, lo que llevó a que se liberaran beneficios rápidamente para millones de personas en varios estados.

Pero, incluso antes de que los fallos fueran suspendidos la noche del viernes a través de una apelación ante la Corte Suprema, el gobierno federal se oponía a reembolsar a los estados por la ronda inicial de pagos de SNAP. Wisconsin, por ejemplo, depositó beneficios en tarjetas de 700,000 residentes. Pero después de que el Tesoro de Estados Unidos congeló sus reembolsos, el estado anticipa quedarse sin dinero para el lunes, advirtió la oficina del gobernador, el demócrata Tony Evers.

La falta de dinero podría dejar a los proveedores sin pago y desencadenar una serie de reclamos legales, advirtieron los gobiernos estatales.

“Los estados podrían enfrentar demandas para devolver cientos de millones de dólares en total”, asegura el documento presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.

Esa situación “amenaza con causar interrupciones operativas catastróficas para los estados, con una consecuente cascada de daños para sus residentes”, concluye el documento.

La presentación llegó mientras el Departamento de Agricultura informaba el sábado a los estados que ahora consideraría cualquier pago realizado la semana pasada como “no autorizado”.

“En la medida en que los estados enviaron archivos de pago completo de SNAP para noviembre de 2025, esto no fue autorizado”, escribió Patrick Penn, subsecretario adjunto de Agricultura, a los directores estatales del programa de asistencia. “En consecuencia, los estados deben revertir de inmediato cualquier medida tomada para emitir beneficios completos de SNAP para noviembre de 2025”.

Evers no tardó en responder a la demanda del gobierno federal. “No”, dijo el gobernador en un comunicado.

“En conformidad y apego a una orden judicial activa, Wisconsin cargó legalmente beneficios en tarjetas, garantizando que casi 700,000 habitantes de Wisconsin, incluidos alrededor de 270,000 niños, tuvieran acceso a alimentos básicos”, dijo Evers. “Después de que lo hicimos, el gobierno de Trump le aseguró a Wisconsin y a otros estados que estaban trabajando activamente para implementar beneficios completos de SNAP para noviembre y que ‘completarían los procesos necesarios para que los fondos estuvieran disponibles’. No lo han hecho hasta la fecha”.