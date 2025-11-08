BOSTON. El viernes, el Supremo federal aceptó la apelación de emergencia del gobierno de Trump para bloquear temporalmente una orden judicial que exige la financiación completa de los pagos de ayuda alimentaria del SNAP en medio del cierre del gobierno, a pesar de que los residentes de algunos estados ya han recibido los fondos.

Un juez había dado a la administración republicana hasta el viernes para realizar los pagos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Sin embargo, la administración solicitó a un tribunal de apelaciones que suspendiera cualquier orden judicial que le exigiera gastar más dinero del disponible en un fondo de contingencia, y que en su lugar le permitiera continuar con los pagos parciales del SNAP previstos para el mes. Después de que un tribunal de apelaciones de Boston se negara a intervenir de inmediato, la jueza de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, emitió una orden el viernes por la noche que suspende la obligación de distribuir los pagos completos del SNAP hasta que el tribunal de apelaciones se pronuncie sobre si emitir una suspensión más prolongada. Jackson se encarga de los asuntos de emergencia de Massachusetts.

Su orden permanecerá vigente hasta 48 horas después de que el tribunal de apelaciones emita su fallo, lo que le da tiempo a la administración para volver a apelar ante la Corte Suprema si el tribunal de apelaciones se niega a intervenir.

El programa de asistencia alimentaria beneficia a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses, en su mayoría de bajos ingresos. Funcionarios de más de media docena de estados confirmaron que algunos beneficiarios del SNAP ya recibieron el pago completo de noviembre el viernes. Sin embargo, la orden de Jackson podría impedir que otros estados inicien los pagos.

¿Qué estados emitieron pagos del SNAP?

En Wisconsin, más de 104 millones de dólares en beneficios alimentarios mensuales estuvieron disponibles a medianoche en tarjetas electrónicas para aproximadamente 337,000 hogares, según informó un portavoz del gobernador demócrata Tony Evers. El estado pudo acceder a los fondos federales con tanta rapidez al solicitar a su proveedor de tarjetas electrónicas de beneficios que procesara los pagos del SNAP pocas horas después de que un tribunal emitiera una orden judicial el jueves para proporcionar los beneficios completos.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, demócrata, declaró que los empleados estatales “trabajaron toda la noche” para emitir los beneficios completos de noviembre “para garantizar que todas las familias de Oregón que dependen del SNAP pudieran comprar alimentos” antes del viernes. Hawái tenía lista la información para los pagos mensuales de noviembre, por lo que pudo enviarla rápidamente para su procesamiento tras la orden judicial del jueves, y antes de que un tribunal superior pudiera suspenderla, según informó a The Associated Press Joseph Campos II, subdirector del Departamento de Servicios Humanos de Hawái. “Actuamos con celeridad una vez que verificamos todo”, afirmó Campos.

El gobierno de Trump declaró ante la Corte Suprema que los estados que actuaron con rapidez estaban “intentando apropiarse de la mayor parte posible de los fondos restantes de la agencia, antes incluso de que se pudiera presentar una apelación, en detrimento de las asignaciones de otros estados”. “Una vez que esos miles de millones se hayan desembolsado, no existe un mecanismo eficaz para que el gobierno recupere esos fondos”, escribió el procurador general D. John Sauer en la presentación judicial. Funcionarios de California, Kansas, Nueva Jersey, Pensilvania y el estado de Washington también informaron que actuaron con rapidez para emitir los beneficios completos del SNAP el viernes, mientras que otros estados indicaron que esperaban que los beneficios completos llegaran durante el fin de semana o a principios de la próxima semana.

Otros estados señalaron que estaban a la espera de nuevas directrices federales.

Persiste incertidumbre para muchos beneficiarios del SNAP

La disputa judicial prolongó semanas de incertidumbre para los estadounidenses de bajos ingresos.

Una persona puede recibir una asistencia alimentaria mensual máxima de casi 300 dólares, y una familia de cuatro miembros de hasta alrededor de 1,000 dólares, aunque muchas personas reciben una cantidad menor según una fórmula que tiene en cuenta sus ingresos.

Para algunos beneficiarios del SNAP, seguía sin estar claro cuándo recibirían la asistencia.

Jasmen Youngbey de Newark, Nueva Jersey, esperó en fila el viernes en un banco de alimentos de la ciudad más grande del estado. Youngbey dijo que, como madre soltera que asiste a la universidad, depende del SNAP como una ayuda para alimentar a sus hijos de 7 meses y 4 años, respectivamente. Pero afirmó que el saldo de su cuenta estaba en cero.

“No todo el mundo puede sacar efectivo y decir: ‘Está bien, iré a comprar esto’, especialmente con el costo de los alimentos en este momento”, expresó.

Más tarde el viernes, Youngbey dijo que recibió su asistencia mensual del SNAP.

Tihinna Franklin, una guardia de autobús escolar que esperaba en la misma fila afuera del banco de alimentos de la Corporación Comunitaria Unida, dijo que el saldo de su cuenta de SNAP era de 9 centavos y que le quedaban tres artículos en su refrigerador. Normalmente depende de los aproximadamente 290 dólares al mes del SNAP para ayudar a alimentar a sus nietos.

“Si no lo recibo, no comeré”, manifestó. “El dinero que gano se destina a las facturas, el alquiler, la electricidad, los artículos personales. Eso no es justo para nosotras como madres y cuidadoras”.

Franklin dijo más tarde el viernes que había recibido al menos parte de la asistencia normal del SNAP.



