Nueva York. El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este miércoles a su equipo de transición, en el que destacan Elana Leopold, quien trabajó con el exalcalde neoyorquino Bill de Blasio (2014-21), o Maria Torres-Springer, que fue primera vicealcaldesa del regidor saliente, Eric Adams.

Mamdani señaló en una rueda de prensa en el distrito de Queens que formará una administración “capaz” que, “impulsada por la integridad”, esté “dispuesta a trabajar tan duro como los millones de neoyorquinos que consideran esta ciudad su hogar”.

El alcalde electo afirmó que “los neoyorquinos merecen un gobierno en el que puedan confiar” y que cuando asuma el cargo, el 1 de enero de 2026, comenzará “una nueva era” para la ciudad, una era en la que “todos nos sentimos involucrados”.

Así, Leopold, directora de finanzas de la campaña de reelección de De Blasio en 2017, será la directora ejecutiva de ese equipo de transición, que también contará en sus filas con la ex presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, la presidenta de una organización sin fines de lucro, Grace Bonilla, y la experta en presupuesto municipal Melanie Hartzog.

Según Mamdani, su equipo contará con gente que está ya luchando en “primera línea” por “mejorar el Gobierno de esta ciudad”, “con experiencia en políticas públicas”.

Son personas “trabajadoras” que “saben mejor que nadie lo que sus barrios necesitan”, indicó.

Mamdani tuvo también palabras para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien le había tildado de “comunista” y que amenazó con cortar fondos federales si ganaba las elecciones.

“Es un presidente que hizo campaña prometiendo alimentos más baratos y ahora... ha llegado al extremo de recortar los beneficios del programa SNAP para cerca de 2 millones de neoyorquinos”, señaló Mamdani.

Con todo, dijo que espera mantener conversaciones con él y dejarle claro que “si alguna vez hay algo de lo que hablar que pueda beneficiar a la gente de esta ciudad, estoy listo y dispuesto a hablar con cualquiera al respecto”.

También señaló que lo que les asusta a los republicanos en todo el país “es el hecho de que nosotros realmente vamos a cumplir” con su programa.

“Y ese contraste es algo que no pueden soportar presenciar”, afirmó el alcalde electo, que aseguró que Nueva York se enfrenta en este momento a “una doble crisis”, una “administración autoritaria y una crisis de asequibilidad”.

“Será mi responsabilidad cumplir con ambas. Será mi responsabilidad defender a la ciudad y también asegurar que no veamos a Washington como la razón de todos los problemas que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York”, dijo.

Trump, que reconoció ayer las derrotas republicanas en varios feudos destacando que su nombre no estaba en la boleta, argumentó que el cierre del Gobierno fue un “factor negativo importante”.

“Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie. Pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho”, agregó este miércoles en una reunión ante senadores de su partido en la Casa Blanca.