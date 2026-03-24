Una gran explosión en una refinería de petróleo cerca de la costa de Texas el lunes disparó columnas de humo en el aire y obligó a los residentes cercanos a refugiarse, dijeron las autoridades.

Nadie resultó herido en la explosión de la refinería de Valero en Port Arthur, a unos 145 kilómetros al este de Houston, según informó la alcaldesa Charlotte M. Moses. La alcaldesa instó a los residentes de algunas zonas del oeste de la ciudad a que no se movieran y dijo que ya habían llegado los bomberos.

“Ha habido una explosión, sí, pero estamos bien; todo el mundo está bien”, dijo. “Están intentando apagar el fuego lo antes posible”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Fuerte caída en el precio del petróleo aliviaría la gasolina en Puerto Rico

La explosión se produce en medio de un repunte de los precios del gas motivado por la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo a causa de la guerra de Irán.

La refinería tiene unos 770 empleados y puede procesar unos 435,000 barriles de petróleo al día, según el sitio web de Valero. La planta refina crudo agrio pesado en gasolina, gasóleo y combustible para aviones.

Imágenes y vídeos publicados en Internet muestran una gran columna de humo y llamas saliendo de la refinería. Algunos residentes dijeron haber oído un fuerte estruendo y haber visto temblar sus ventanas.

“Por su seguridad, por favor permanezca en su lugar hasta que el personal de emergencia dé el ‘Todo despejado’”, dijo la ciudad de Port Arthur en un post en su página de Facebook.

Valero no respondió a un correo electrónico ni a una llamada de The Associated Press en busca de comentarios.

El representante del estado de Texas Christian Manuel dijo en un post en las redes sociales que la Comisión de Calidad Medioambiental de Texas había llegado a la refinería con equipos de control del aire y estaba trabajando con socios locales y estatales.

Dijo a los residentes cercanos que se quedaran dentro.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.