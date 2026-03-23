El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), del cual proviene más del 91 % de la gasolina que se consume en Puerto Rico, se situó en $86.43, lo que representa una baja de 12.43 % en comparación con el día anterior.

Así lo informó el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, quien apuntó a que la reducción debería reflejarse pronto en el precio por litro de gasolina en la Isla.

“Es una excelente noticia la marcada baja de casi $8 en el precio del barril de WTI. Hoy está en menos de $87, lo que significa que esa reducción se reflejará en la cadena de consumo, incluyendo el precio del litro de las gasolineras de Puerto Rico durante las próximas semanas. Recordemos que hace apenas unos días, el barrio estaba en sobre $100.00. Con esta baja, nuestros consumidores tendrán un alivio real en la bomba”, dijo Parés a través de declaraciones escritas.

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La caída en el precio se registra luego de que el presidente Donald Trump alegara que se han dado diálogos con Irán y ordenara paralizar por cinco días el ataque con el que había amenazado a infraestructura eléctrica iraní. En ese contexto, el legislador también destacó que el costo actual representa el nivel más bajo en los pasados 11 días.

De acuerdo con el comunicado, el 90.6 % de la gasolina que se consume en Puerto Rico proviene del WTI producido en Texas y Oklahoma, mientras que el resto se importa de países como Colombia, México, naciones en África y Trinidad y Tobago. Además, el consumo promedio mensual de combustible en la Isla es de 70 millones de galones.

“El WTI que viene a la Isla se refina en el estado de Luisiana, en estos meses las temperaturas son frías lo que permite un operación capacidad de 98 por ciento. En los meses de verano en los estados continentales, particularmente julio y agosto, la temperatura aumenta a sobre 90 grados y la capacidad baja a 85 por ciento por asuntos de seguridad, lo que aumentaría los costos. Que el barril se sitúe hoy en menos de $90, con los eventos del Medio Oriente desde el 28 de febrero, es un paso afirmativo”, terminó diciendo el representante.