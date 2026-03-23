Con los precios de la gasolina por las nubes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, miles de personas están recurriendo al uso del transporte colectivo como alternativa para no ver sus bolsillos vaciarse, aprovechando, además, que en estos momentos no se está cobrando por su uso.

De hecho, durante este mes unas 60,000 personas más se montaron en el transporte público, que incluye Tren Urbano y la red de guaguas, con la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano, en comparación con las que lo usaban en marzo del año pasado, según indicó Josué Menéndez Agosto, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), en declaraciones remitidas a Primera Hora.

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“Hemos notado un incremento en el uso de los servicios de transporte público. Por ejemplo, para esta misma fecha, el patrocinio para este mes el año pasado fue de 405,000, mientras que para este mes es de 465,000, representando aproximadamente un 15% de aumento. ¡Eso es muy bueno!”, destacó.

Este diario preguntó específicamente por el flujo de pasajeros en febrero, cuando estalló el conflicto en Irán y las cifras actuales. Esa información no se brindó.

El funcionario, por otra parte, indicó que, por ahora, los servicios de transporte público continuarán gratis, aunque acotó que en una fecha futura se anunciaría cuándo se cobraría nuevamente.

“En los próximos meses estaremos anunciando el (cobro) mismo. Sin embargo, enfatizamos en que continúen utilizando los servicios que siguen gratuitos en pro y beneficio de todos los que utilizan los sistemas de transportación pública, e invitamos a aquellos que nunca los han utilizado a que se den la oportunidad y comprueben que los mismos son una manera segura, eficiente y confiable para llegar a su destino”, exhortó.

“Los sistemas de transporte público como el TU (Tren Urbano) y los autobuses son alternativas viables, seguras y eficientes para llegar a sus destinos. Exhortamos al público en general a continuar utilizando los mismos, más aún cuando continúan gratuitos y representan una manera muy conveniente de ahorrar durante estos tiempos”, insistió.

Menéndez Agosto aclaró que, aunque el transporte colectivo también se ha visto impactado por el alza en los precios de combustible, “este gasto es subsidiado con fondos federales, por lo cual no tiene un efecto directo en la ciudadanía”.