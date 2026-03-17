Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes presentaron este martes una medida para suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y el diésel, conocido como la crudita, por un periodo de 45 días.

La resolución busca otorgar un alivio económico a los consumidores ante la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio.

13 Fotos La vía marítima que transporta el 20 % del petróleo mundial se convierte en un campo de batalla.

La suspensión de la crudita, que en el pasado no contó con el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal, tendría un costo aproximado de $25 millones. La medida, según se informó, solicita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto reasignar fondos provenientes de sobrantes en nómina y aplicar medidas de ahorro en otras áreas, como publicidad y servicios profesionales.

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La legislación también incorpora mecanismos para garantizar que la reducción del arbitrio se traslade realmente al precio final de la gasolina.

“El alza en los combustibles está golpeando fuertemente a nuestra gente. Mientras la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, están enfrascados en una pelea política, el costo de vida de los puertorriqueños sigue subiendo. Por eso, estamos presentando esta medida, para ofrecer un alivio real e inmediato al bolsillo de la gente”, expresó el portavoz cameral del PPD, Héctor Ferrer Santiago.

El representante Héctor Ferrer Santiago expuso que el aumento en los combustibles afecta fuertemente a las familias puertorriqueñas y que la medida busca ofrecer un alivio inmediato ante el alza del costo de vida. ( Carlos Rivera Giusti )

La medida también contempla la posibilidad de extender la suspensión por otros 45 días, dependiendo de la disponibilidad de recursos y un análisis económico adicional.

“Cada aumento en la gasolina afecta todo: la compra, el transporte y el presupuesto familiar. Esta iniciativa representa un alivio inmediato en un momento en que nuestras familias más lo necesitan”, expresó por su parte la representante Swanny Enit Vargas Laureano.

¿Qué es la crudita?

La crudita es un aumento al impuesto sobre el barril del petróleo crudo y sus derivados.

La pieza legislativa que dio paso al aumento de $9.25 a $15.50 sobre el barril de petróleo, que se convirtió en la Ley 1 del 15 de enero de 2015, fue firmada por el entonces gobernador Alejandro García Padilla.