El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no ha “encontrado ninguna anomalía” con el alza que se ha registrado en el precio de la gasolina desde que el pasado sábado Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán, uno de los mayores productores de petróleo en el mundo.

Así lo aseguró este jueves el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, quien estipuló que el precio de la gasolina regular ya aumentó a 82.7 centavos el litro, la premium a 92.7 centavos y el diésel a $1.04.

Los incrementos registrados son aproximadamente 10 centavos a lo que se reportaba la semana pasada. Por ejemplo, el viernes, 27 de febrero la gasolina regular se encontraba a 76.7 el litro, la premium a 85.7 y el diésel a 84.7.

El secretario expuso que han estado vigilando los márgenes de ganancia en las estaciones de gasolina desde que se suscitó el conflicto bélico, pero no han encontrado irregularidad alguna en el manejo del precio.

“Se están haciendo visitas para verificar precios, se están entrando a las estaciones y se están solicitando los recibos de la compra de combustible para monitorear lo que son los márgenes de ganancia de las estaciones. Hasta el momento, no hemos encontrado ninguna anomalía”, afirmó Torres Montalvo, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Agregó que el alza registrada en la bomba, “responde a toda la especulación, a toda la incertidumbre que ha incidido sobre el mercado de valores. Entonces, pues, afecta al alza, lo que es el precio de venta”.

El secretario expuso que han verificado otros mercados para comprar el aumento que se ha visto en la Isla. Indicó que tampoco han percibido irregularidad.

A modo de ejemplo, expuso que en Dinamarca el precio de la gasolina está a 1,90 el litro, Alemania está en 1,50, así como que en Texas estaba en 74 centavos el litro regular.

Explicó que es de esperar que Texas tenga una gasolina más económica, pues es un estado que es productor de gasolina.

Ante todo este aumento, Torres Montalvo pidió a “los consumidores que estén tranquilos, que el DACO está bien activo. Estamos fiscalizando, estamos bien atentos y cualquier anomalía que nosotros encontremos, alguien manipulando, especulando con los precios, le impondremos las multas que les tengamos que imponer”.

Ponen el ojo a la energía

Por otro lado, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, informó que el gobierno está monitoreando la posibilidad de que la alza en el precio del combustible registre a su vez un alza en el costo de la energía eléctrica.

Por el momento, afirmó que “no hay una alarma respecto a suministros”.

Según se estipula en la regulación energética, a finales de este mes el Negociado de Energía evaluará los pedidos que hace LUMA Energy en cuanto al ajuste del precio de la energía eléctrica a base de las fluctuaciones del precio de combustible. Deberán fijar el precio de kilovatio hora para los meses de abril, mayo y junio.