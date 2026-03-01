Inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) estarán monitoreando las estaciones de gasolina en la Isla para asegurar que no se registre un alza indebida tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Hiram Torres Montalvo, secretario de la agencia, instó a los comerciantes a seguir las prácticas en ley.

“Hacemos un llamado a los comercios a no especular sobre el precio del combustible, principalmente la gasolina, ante la operación militar que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Irán. No hay indicios, en estos momentos, de algún disloque en el suministro que llega a la Isla. Estamos confiados en que no se utilizará este evento para fluctuar el precio en la bomba durante estos días”, expresó por escrito el secretario.

Torres Montalvo añadió que, al momento, no existen indicios de interrupciones o disloques en el suministro de combustible que llega a la Isla que justifiquen aumentos en el precio al consumidor.

“Como medida de prevención, hemos activado el contingente de inspectores de hidrocarburos, quienes monitorearán el precio del litro de gasolina que se despacha al consumidor. Esta activación será por un periodo de varios días, con el propósito de garantizar transparencia y evitar prácticas especulativas que afecten el bolsillo de los consumidores”, informó.

Al 28 de febrero, el precio del barril de referencia West Texas Intermediate (WTI), utilizado en Puerto Rico, rondaba los $67.02, cifra que no refleja aumentos extraordinarios que justifiquen ajustes inmediatos en el precio en bomba.

DACO indicó que hay abastecimiento en la Isla de hasta 30-45 días.

El secretario reiteró que el DACO continuará vigilante y exhortó a los consumidores a reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de la agencia. Para ello, puede visitar www.daco.pr.gov.

También para presentar querellas, los consumidores pueden comunicarse al (787) 722-7555, visitar las 5 regiones o seguir las redes sociales @Dacoatufavor en Facebook @dacopuertorico en Instagram.