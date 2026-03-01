El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que golpearán a Israel y Estados Unidos con una fuerza sin precedentes, en respuesta a la ofensiva lanzada por ambos países contra la nación persa, con la que mataron al ayatolá Ali Jameneí.

“Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado”, advirtió el funcionario en un mensaje difundido en X en medio de nuevos ataques cruzados en Teherán, Tel Aviv y en varios países de Medio Oriente.

Horas antes, Larijani había adelantado, en declaraciones a la televisión estatal, que devolverían el golpe por la muerte del líder supremo, que rigió el curso de la República Islámica los últimos 36 años. “Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones”, advirtió.

“Estos mártires fortalecen la resistencia del pueblo. Nuestra nación posee una conciencia innata y, Dios mediante, superará esta etapa con orgullo”, sostuvo el funcionario, tras recordar que el pueblo persa ha enfrentado sucesos peores a lo largo de la historia y ha prevalecido sobre invasores.

A su juicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es un símbolo perfecto” del “saqueo colonialista” que, alertó, usa engaños para convencer a los pueblos.

Además, dijo que el republicano ha “caído en la trampa” de Israel al involucrarse en esta guerra, tras la ofensiva que ambos países iniciaron de manera conjunta el sábado.

“Israel busca la fragmentación de Irán. Cuando existe un país grande como Irán, con una historia antigua y un pueblo civilizado, Israel no tiene más opción que fragmentarlo para dominar la región”, añadió el secretario, que indicó que Washington se ha puesto bajo el dominio de Israel.

Trump amenazó este domingo con golpear Irán con “una fuerza nunca antes vista” si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a Estados Unidos e Israel en venganza por la muerte del ayatolá.

La advertencia llegó poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de EE.UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, en venganza por la muerte del líder supremo israelí, según una publicación en X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní.

Desde los ataques conjuntos del sábado de EE.UU. e Israel contra Irán, el país persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.

Hamás también lanza amenaza contra Estados Unidos

El grupo islamista palestino Hamás condenó la “traicionera y brutal agresión sionista-estadounidense” que resultó en el asesinato del líder supremo iraní, y pidió tomar “medidas urgentes” a nivel internacional para poner fin a los “crímenes” de Estados Unidos e Israel en la región.

En un comunicado, Hamás reaccionó por primera vez a los ataques a su aliado tradicional, Irán, y los describió como un atentado “flagrante a la soberanía de un Estado independiente y una violación flagrante de todas las normas y leyes internacionales, que amenaza la paz y la seguridad en la región y en el mundo”.

“Esto coloca a nuestra comunidad árabe e islámica y a la comunidad internacional —tanto a los Estados como a las instituciones— ante la responsabilidad política, jurídica e histórica de tomar medidas urgentes y adoptar posiciones serias y firmes contra estos crímenes y violaciones cada vez más graves, y de ponerles fin en toda la región”, subrayó.

La organización, que gobierna en la Franja de Gaza, expresó su pesar por la muerte de Jameneí y recordó “su legado y su trayectoria de apoyo al pueblo palestino” durante casi cuatro décadas, con un “compromiso inquebrantable” a pesar de “las presiones, el asedio y las conspiraciones a las que se enfrentó”.

Hamás describió a Jameneí como un “mártir” cuya muerte “alimenta nuevas crisis y conflictos que solo sirven a los intereses sionistas de expansión, hegemonía y control a expensas” de los derechos de los pueblos de Irán y de sus aliados.

“La administración estadounidense y el gobierno fascista de ocupación (israelí) son plenamente responsables de esta flagrante agresión y de este crimen atroz contra la soberanía de la República Islámica de Irán, así como de sus graves repercusiones en la seguridad y la estabilidad de la región”, subrayó.

El grupo islamista expresó su solidaridad y su apoyo a la República Islámica de Irán y pronosticó que “el terrorismo del gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu (...) no logrará avanzar en sus planes de ocupación y proyectos colonialistas y expansionistas en Palestina y la región”.

“Todas estas almas puras que han ascendido en el camino hacia la liberación (...) de nuestra tierra árabe e islámica (...), se convertirán en una maldición que perseguirá a los asesinos criminales. Frustrará sus proyectos, destruirá sus planes maliciosos y acelerará su desaparición”, aseguró.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y de otros altos cargos iraníes, y este domingo continuó con sus ataques a países de Oriente Medio aliados de Estados Unidos, así como con andanadas de misiles contra Israel, mientras Teherán sufría nuevos ataques.