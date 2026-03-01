El Ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra Irán en la madrugada del domingo a la vez que varias agencias iraníes reportaron explosiones en Teherán, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto sobre Irán en la mañana del sábado que desencadenó bombardeos en toda la región.

Según un breve comunicado de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), este nuevo ataque se dirige contra las reservas de misiles de Irán y sus sistemas de defensa aérea.

Las agencias iraníes Mehr e Isna, reportaron por su parte explosiones en Teherán, que ya fue golpeada por bombardeos el sábado a raíz del ataque de Israel con Washington.

PUBLICIDAD

Desde esos bombardeos, ambos países han lanzado varias oleadas de ataques con drones y misiles. Irán, además de disparar contra Israel al menos en Tel Aviv y Jerusalén, también ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, países aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.

El primer ataque lanzado contra Irán causó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, según el presidente estadounidense, Donald Trump. También dejó al menos 200 víctimas mortales en Irán, según el recuento de la Media Luna Roja.

Los bombardeos ordenados por Trump sucedieron mientras Teherán y Washington negociaban el programa nuclear iraní. Trump justificó el ataque para eliminar cualquier posibilidad de que la república islámica enriquezca uranio a la vez que para poner fin al poder del ayatolá Jameneí en el país.