DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, falleció tras un importante ataque perpetrado por Israel y Estados Unidos, según confirmaron medios estatales iraníes la madrugada del domingo. El presidente Donald Trump anunció previamente la muerte, afirmando que brindaba a los iraníes la “mayor oportunidad” de “recuperar” su país.

La televisión estatal iraní y la agencia de noticias estatal IRNA no informaron sobre la causa de la muerte del hombre de 86 años. El asesinato puso en duda el futuro de la República Islámica y aumentó el riesgo de inestabilidad regional.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió Trump en redes sociales. Advirtió sobre “bombardeos intensos y precisos” que, según dijo, continuarían durante toda la semana e incluso después, como parte de un ataque letal que Estados Unidos ha justificado como necesario para desactivar la capacidad nuclear del país.

El ataque abrió un nuevo y sorprendente capítulo en la intervención estadounidense en Irán, con el potencial de violencia en represalia y una guerra más amplia, y representó una sorprendente demostración de poderío militar para un presidente estadounidense que asumió el cargo con la plataforma de “Estados Unidos Primero” y prometió mantenerse al margen de las “guerras eternas”.

De confirmarse, el asesinato de Jamenei en el segundo ataque de la administración Trump contra Irán en ocho meses parecía seguro que crearía un vacío de liderazgo, dada la ausencia de un sucesor conocido y porque el líder supremo de 86 años tuvo la última palabra en todas las políticas importantes durante sus décadas en el poder. Lideró el estamento clerical iraní y su Guardia Revolucionaria paramilitar, los dos principales centros de poder de la teocracia gobernante.

A medida que se divulgaban informes sobre la muerte, testigos presenciales en Teherán declararon a The Associated Press que algunos residentes se regocijaban, haciendo sonar silbatos y prorrumpiendo en vítores.

Irán, que respondió a los ataques con su propio contraataque, advirtió sobre posibles represalias.

Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, declaró el sábado que Israel y Estados Unidos “lamentarán sus acciones”.

“Los valientes soldados y la gran nación de Irán darán una lección inolvidable a los infernales opresores internacionales”, publicó Larijani en X. Los ataques se produjeron tras meses de creciente tensión.

La operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, que según las autoridades se planeó durante meses, tuvo lugar el sábado durante el Ramadán, el mes sagrado musulmán de ayuno, y al comienzo de la semana laboral iraní. Esto ocurrió tras negociaciones forzadas y advertencias de Trump, quien el año pasado pregonó el éxito de su administración al incapacitar el programa nuclear del país, pero aun así calificó la última ronda como necesaria para prevenir un posible resurgimiento.

Aproximadamente 12 horas después del inicio de los ataques, el ejército estadounidense reportó que no hubo bajas estadounidenses y que los daños en las bases estadounidenses fueron mínimos, a pesar de los “cientos de ataques con misiles y drones iraníes”. Señaló que los objetivos en Irán incluían instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria, sistemas de defensa aérea, bases de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares.

Israel, por su parte, afirmó haber asesinado al comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y al ministro de Defensa del país, así como al secretario del Consejo de Seguridad iraní, asesor cercano de Jamenei.

Jamenei “no pudo evadir nuestros Sistemas de Inteligencia y Rastreo Altamente Sofisticados y, en estrecha colaboración con Israel, no hubo nada que él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieran hacer”, declaró Trump. “Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Un diplomático iraní declaró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que cientos de civiles murieron y resultaron heridos en los ataques. Irán respondió disparando misiles y drones hacia Israel y contra bases militares estadounidenses en la región, y los intercambios de disparos continuaron hasta la noche.

Algunos de los primeros ataques contra Irán parecieron impactar cerca de las oficinas de Jamenei, el segundo líder de la República Islámica que sucedió al ayatolá Ruhollah Jomeini, líder de la Revolución Islámica de 1979. Funcionarios israelíes confirmaron la muerte, seguidos por Trump.