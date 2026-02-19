Estados Unidos e Irán han vivido tensiones políticas, económicas y militares por décadas. Sin, embargo, actualmente se encuentra en un punto álgido que podría desencadenar en algún enfrentamiento bélico entre ambas naciones, lo que podría tener un impacto global, como el incremento inmediato del precio del petróleo en la región.

Y es que el tema nuclear, la defensa de los derechos civiles y la lucha por la prominencia en la región del Golfo Pérsico parecen ser los ingredientes para acelerar un posible enfrentamiento entre los países, mientras el resto del mundo aguanta la respiración.

En esta foto difundida por un sitio web oficial de la oficina del líder supremo iraní, el líder supremo ayatolá Ali Jamenei habla en una reunión, en Teherán, Irán.

¿Qué ocurre?

Un aspecto clave en el conflicto es la posición geográfica de Irán, justo en el Golfo Pérsico, por donde pasa la mayor cantidad de petróleo que se usa en el Mundo. Irán controla militarmente el estrecho de Ormuz, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, por donde transita el 20% del crudo mundial.

De igual forma, Teherán respalda grupos radicales de la región, lo que no es bien visto por Washington. Así mismo, ha mostrado solidaridad con Venezuela, país que también vive momentos de alta tensión con la administración Trump tras el arresto y traslado del presidente Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

Como si fuera poco, Estados Unidos apoya a Israel, un enemigo acérrimo de Irán en la región y quienes también han protagonizado sucesos de tensión militar, incluyendo ataques en junio pasado.

Sin embargo, para entender los orígenes y por qué son tan altas las tensiones en este punto, hace falta repasar lo que han sido los momentos cruciales entre estas dos potencias mundiales.

Una historia volátil

La tensa relación entre Irán y Estados Unidos tendría su génesis en la llamada Revolución del 1978 , comandada por el Ayatolá Jomeini para derrocar la monarquía del Sha Mohammad Reza Pahlavi, estableciéndose un régimen teocrático.

, comandada por el Ayatolá Jomeini para derrocar la monarquía del Sha Mohammad Reza Pahlavi, estableciéndose un régimen teocrático. En noviembre de 1979 se vivió la primera crisis con Estados Unidos, luego del secuestro de 52 funcionarios estadounidense por parte de un grupo de estudiantes iraníes seguidores de la revolución islamita, que reclamaban la extradición del Sha desde Estados Unidos para ser juzgado en Irán. La administración del entonces presidente Jimmy Carter rompió relaciones diplomáticas con Irán e impuso un embargo comercial. Luego de 14 meses de tensiones, los rehenes fueron liberados en enero de 1981 tras la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca.

por parte de un grupo de estudiantes iraníes seguidores de la revolución islamita, que reclamaban la extradición del Sha desde Estados Unidos para ser juzgado en Irán. La administración del entonces presidente Jimmy Carter rompió relaciones diplomáticas con Irán e impuso un embargo comercial. Luego de 14 meses de tensiones, los rehenes fueron liberados en enero de 1981 tras la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca. La relación entre Irán y Estados Unidos, desde entonces, ha sido extremadamente tensa, caracterizada por las fuertes sanciones económicas estadounidenses y de amenazas constantes entre ambas naciones.

Pocas veces hubo intentos reales de acercamientos entre las partes. Mientras, Irán comenzó a desarrollar un programa nuclear con el enriquecimiento de uranio que amenazaba con el desarrollo de armas de ese tipo.

En el 2015, bajo la presidencia de Barack Obama, se logró un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia, China y varios países de Europa con Irán denominado como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, en inglés), lo que llevó a la República Islámica a limitar su programa nuclear a cambio de que le flexibilizara las sanciones económicas.

ARCHIVO - En esta foto obtenida por The Associated Press, iraníes asisten a una protesta antigubernamental en Teherán, Irán.

El pacto funcionó hasta el 2018, cuando en su primer término, Donald Trump abandonó JCPOA y retomó las duras sanciones económicas.

Irán respondió incumpliendo gradualmente los acuerdos y elevando su enriquecimiento de uranio, clave para el desarrollo de algún arma nuclear.

El 3 de enero del 2020, y luego de varias semanas de tensiones, Estados Unidos mató a Qasem Soleimani, un alto mando militar iraní a quien se le atribuía la muerte de cientos de personas.

En el 2022, se reporta la muerte de Mahsa Amini, bajo custodia de la Policía de la moral en Irán, luego que fuera detenida por no llevar correctamente el hiyab, lo que provocó protestas masivas en reclamo de un cambio de política en el país.

El presidente Donald Trump ha reiterado que si Irán no llega a un acuerdo, podría haber consecuencias.