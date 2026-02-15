MÚNICH. Unas 250,000 personas se manifestaron el sábado contra el gobierno de Irán al margen de una reunión de mandatarios mundiales en Alemania, respondiendo a un llamado del exiliado príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, para aumentar la presión internacional sobre Teherán, informó la policía.

Golpeando tambores y coreando por un cambio de régimen, la gran y bulliciosa protesta en Múnich fue parte de lo que Pahlavi describió como un “día de acción global” para apoyar a la población iraní tras las mortales protestas a nivel nacional. Pahlavi también convocó a marchas en Los Ángeles y Toronto. La policía dijo en una publicación en X que el número de manifestantes llegó a unos 250,000, más de lo que los organizadores habían previsto.

“Cambio, cambio, cambio de régimen”, coreaba la multitud, ondeando banderas con los colores verde, blanco y rojo con emblemas de león y sol. Irán utilizó esa bandera antes de su Revolución Islámica de 1979 que derrocó a la dinastía Pahlavi.

En una conferencia de prensa, Pahlavi advirtió sobre la probabilidad de que se produzcan más muertes en Irán si “las democracias se quedan de brazos cruzados y miran” tras la letal represión que Irán emprendió contra los manifestantes el mes pasado.

“Nos reunimos en un momento de grave peligro para preguntar: ¿Estará el mundo del lado del pueblo de Irán?”, planteó. Agregó que la supervivencia del gobierno de Irán “envía una señal clara a todo opresor: mate a suficiente gente y se mantendrá en el poder”.

Se estima que 350,000 personas marcharon por las calles de Toronto como parte de la manifestación del Día de Acción Global, dijo la portavoz de la policía de la ciudad, Laura Brabant.

En la marcha en Múnich, algunos manifestantes llevaban gorras rojas con la frase “Make Iran Great Again” (“Hagamos grande a Irán otra vez”), imitando las gorras MAGA que usan los partidarios del presidente estadounidense Donald Trump. Entre quienes llevaban las gorras estaba el senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham, que pronunció un discurso a la multitud durante el cual fue fotografiado sosteniendo la gorra.

Muchos agitaban pancartas con la imagen de Pahlavi, algunas de las cuales lo llamaban rey. Aunque lleva casi 50 años en el exilio, Pahlavi, hijo del depuesto sha de Irán, trata de posicionarse como figura relevante para el futuro del país.

La multitud coreó “Pahlavi para Irán” y “democracia para Irán” al son de tambores y platillos.

“Tenemos grandes esperanzas y (estamos) esperando con ansias que, con suerte, el régimen cambie”, dijo Daniyal Mohtashamian, un manifestante que viajó desde Zúrich, en Suiza, para alzar la voz por los manifestantes dentro de Irán que enfrentaban represión.

“Hay un apagón de internet y sus voces no salen de Irán”, denunció.

Unos 500 manifestantes también se congregaron frente al palacio presidencial en Nicosia, Chipre, y muchos sostenían pancartas con consignas contra el gobierno de Irán y a favor de Pahlavi.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, afirma que al menos 7,005 personas murieron durante las protestas del mes pasado, entre ellas, 214 miembros de las fuerzas gubernamentales. El grupo ha realizado conteos precisos en rondas previas de disturbios en Irán y se apoya en una red de activistas dentro del país para verificar los decesos.

En su único balance de fallecidos, publicado el 21 de enero, el gobierno de Irán comunicó 3,117 decesos. La teocracia iraní ha subestimado o no ha reportado las muertes en disturbios anteriores.

The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente la cifra de fallecidos dado que las autoridades han interrumpido el acceso a internet y las llamadas internacionales en Irán.

Los líderes iraníes enfrentan una renovada presión de Trump, quien ha amenazado con medidas militares de Estados Unidos. El mandatario estadounidense quiere que Irán reduzca aún más su programa nuclear. El viernes sugirió que un cambio de régimen en Irán “sería lo mejor que podría pasar”.

Irán también estuvo en el centro de las protestas realizadas el viernes en Múnich, el primer día de una conferencia anual de seguridad en la ciudad que reúne a líderes europeos y figuras de la seguridad global. Partidarios del grupo opositor iraní Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, también conocido como Muyahidines-e Jalq, realizaron una manifestación.