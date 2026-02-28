Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán siguen a la violenta represión de unas protestas masivas por parte de la república islámica, y a las negociaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y sus aliados regionales.

- Protestas violentamente reprimidas -

A finales de diciembre estallaron en Teherán protestas contra el empeoramiento de las condiciones económicas que se extendieron por todo el país y se convirtieron en un movimiento de contestación al poder.

La agitación, que alcanzó su punto máximo el 8 y 9 de enero, provocó una violenta represión por parte de las autoridades iraníes.

La organización radicada en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó más de 7,000 muertes, en su mayoría manifestantes, aunque advirtió que el número real probablemente sea mucho mayor.

Además más de 53,000 personas fueron arrestadas desde enero.

El presidente estadounidense Donald Trump citó 32,000 muertes, haciéndose eco de cifras reportadas por medios en farsi fuera de Irán.

Por su parte, las autoridades iraníes reconocen más de 3.000 muertes, pero atribuyen la violencia a “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel.

En respuesta a la brutal represión, Trump dijo el 13 de enero al pueblo iraní que “la ayuda está en camino” y ordenó el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio.

- Programa nuclear de Irán -

Aunque Trump inicialmente se centró en la violenta represión de las protestas, pronto cambió su enfoque al programa nuclear de Irán, objeto de una vieja disputa.

Estados Unidos y las potencias occidentales acusan a Teherán de buscar el desarrollo de armas nucleares, aunque las autoridades islámicas lo niegan.

Estados Unidos presiona por una prohibición total de todo enriquecimiento de uranio, incluso para fines civiles, mientras que Teherán sostiene que su programa nuclear es estrictamente pacífico, a pesar de enriquecer uranio al 60%, nivel que supera los requisitos civiles.

Washington y Teherán iniciaron conversaciones indirectas en Ginebra para intentar revivir un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

En su discurso del estado de la Unión ante el Congreso esta semana, Trump habló de las “siniestras ambiciones nucleares” de Irán y acusó a Teherán de buscar desarrollar armas capaces de alcanzar Estados Unidos.

La última ronda de negociaciones concluyó el jueves sin acuerdo, mientras se informaba que Washington buscaba ampliar las conversaciones para incluir el programa de misiles balísticos de Irán y su red de aliados regionales.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, advirtió el viernes que Washington debe abandonar sus “excesivas demandas” si espera asegurar un acuerdo, sin especificar a qué términos se refería.

- Misiles balísticos -

El presidente estadounidense expresó su profunda frustración después de que Teherán se negara a incluir su programa de misiles balísticos en la agenda de las últimas negociaciones.

Israel también presiona para que se trate el tema, advirtiendo que los arsenales de misiles de corto y medio alcance de Irán representan una amenaza directa para su seguridad.

Trump afirmó el miércoles que Teherán desarrolló misiles capaces de amenazar a Europa y a bases militares que Estados Unidos tiene en el extranjero, y advirtió que el régimen también está desarrollando armas que “pronto alcanzarán” Estados Unidos.

Pero la república islámica declaró que se niega a negociar sobre sus misiles balísticos, afirmando su derecho a la autodefensa.

- Aliados regionales respaldados por Irán -

Más allá de buscar un cambio de régimen, Estados Unidos e Israel se comprometieron a desmantelar el llamado “eje de resistencia” de Irán, una red de aliados regionales armados y financiados que incluye a Hezbolá en Líbano, al grupo islamista palestino Hamás, a los hutíes de Yemen y a diversas milicias en Irak.

“Nos vamos a asegurar de que los aliados terroristas del régimen ya no puedan desestabilizar la región o el mundo ni atacar a nuestras fuerzas”, dijo Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social el sábado.

“Esto ha sido terrorismo masivo, y no lo vamos a tolerar más. Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han empapado la tierra de sangre y vísceras”, añadió.

También condenó los “monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel” por parte de Hamás.

Hezbolá y los hutíes también han atacado a Israel en los últimos meses.

Trump citó además “innumerables ataques” contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, junto con ataques a buques navales y comerciales de Estados Unidos y rutas marítimas internacionales.