A las pocas horas del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Irán, Ali Vaez, quien dirige el Proyecto Irán en el centro de estudios International Crisis Group, advirtió que la guerra podría intensificarse.

Vaez subrayó en redes sociales que Irán se había estado preparando para el conflicto y que una guerra más amplia podría estallar en todo Oriente Medio.

También señaló que el conflicto podría provocar un aumento en los costos de la energía, lo que socavaría uno de los mensajes políticos internos de Donald Trump, quien ha destacado que los precios de la gasolina han sido más bajos desde su regreso a la Casa Blanca.

“Irán se ubica junto al Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo”, publicó Vaez. “Incluso una interrupción limitada podría disparar los precios de la energía, alimentar la inflación y sacudir los mercados globales.”