Estados Unidos e Israel atacaron Irán el sábado en lo que el presidente Donald Trump dijo que era una operación masiva para destruir las capacidades militares del país y eliminar la amenaza de que cree un arma nuclear.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que defendería su patria y su Guardia Revolucionaria dijo que lanzaba contraataques, disparando drones y misiles contra Israel y ataques dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar.

Los ataques se produjeron después de que Trump haya presionado a Teherán para lograr un acuerdo que limite su programa nuclear, aumentando una flota de buques de guerra estadounidenses en la región, mientras el país lucha contra la creciente disidencia tras las protestas a nivel nacional.

Según la agencia de noticias estatal iraní IRNA, al menos 40 personas murieron en una escuela femenina del sur de Irán en los ataques israelíes y estadounidenses. La metralla de un ataque con misiles iraníes contra la capital de Emiratos Árabes Unidos mató a una persona, según los medios estatales.

Las explosiones en Teherán son los primeros indicios de un atentado

Israel anunció que había lanzado un ataque contra Irán poco después de que se escucharan explosiones en Teherán el sábado por la mañana. Uno de los primeros impactos se produjo cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. No estaba claro dónde se encontraba Jamenei en ese momento; hace días que no se le ve.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, describió el ataque como realizado “para eliminar amenazas”. Los objetivos eran el ejército iraní, símbolos del gobierno y centros de inteligencia, según un funcionario informado de la operación, que habló bajo condición de anonimato para hablar de información no pública.

Las sirenas sonaron en todo Israel para advertir a la población de posibles ataques con misiles.

Irán contraataca

Bahréin dijo que un ataque con misiles tuvo como objetivo el cuartel general de la 5ª Flota de la Armada estadounidense en el reino insular.

Testigos escucharon sirenas y explosiones en Kuwait, sede de la Central del Ejército de Estados Unidos. También se oyeron explosiones en Qatar, donde la base aérea de Al Udeid alberga a miles de miembros del servicio.

Irak y Emiratos Árabes Unidos cerraron su espacio aéreo, y en Jordania sonaron sirenas.

Un edificio de apartamentos del norte de Israel resultó dañado y cayó metralla en varios lugares, según los medios de comunicación y la policía. Pero el teniente coronel Nadav Shoshani dijo que no se habían producido impactos significativos en Israel y los servicios de rescate dijeron que no se había informado de heridos por las descargas de misiles en todo el país.

Por su parte, los Houthis de Yemen, apoyados por Irán, han prometido reanudar los ataques contra las rutas marítimas del Mar Rojo y contra Israel, según dos altos cargos Houthis que hablaron bajo condición de anonimato porque no había ningún anuncio oficial por parte del liderazgo.

Trump insta a los iraníes a levantarse

Trump tardó más de una hora en hacer un anuncio oficial sobre la participación de Estados Unidos en lo que denominó “grandes operaciones de combate”.

En un vídeo de 8 minutos difundido en las redes sociales, Trump indicó que Estados Unidos estaba atacando por razones que van mucho más allá del programa nuclear, enumerando agravios que se remontan al inicio de la República Islámica tras una revolución en 1979 que convirtió a Irán de uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Oriente Medio en un feroz enemigo.

Trump dijo a los iraníes que se pusieran a cubierto, pero les instó a levantarse más tarde y derrocar a los dirigentes islámicos.

“Cuando hayamos acabado, tomad vuestro gobierno”, dijo Trump. “Será vuestro para que lo toméis. Esta será probablemente vuestra única oportunidad durante generaciones”.

Los ataques se produjeron un día después de que Trump expresara su frustración por la falta de avances en las negociaciones para frenar la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares.

Creación de fuerzas

Israel dijo que había trabajado con Estados Unidos durante meses para planear los atentados.

Antes de que se iniciaran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, Estados Unidos había reunido una amplia flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán para que llegara a un acuerdo sobre su programa nuclear.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados llegaron en enero para reforzar el número de buques de guerra en la región. El mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, y los cuatro destructores que lo acompañan fueron enviados posteriormente desde el Caribe a Oriente Medio y se encuentran ahora en el Mediterráneo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.