En medio de la incertidumbre económica que genera el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, no es solo los precios del petróleo y la gasolina los que podrían verse afectados.

Según recordó el economista José Alameda, catedrático del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, hay más de 2,000 productos que son derivados del petróleo, incluyendo muchos de uso diario o al menos frecuente, como serían sus tenis favoritas.

Se anticipa que la controversia en Oriente Medio traiga consigo una subida en el costo de otros artículos.

Alameda comentó que la zona bajo ataque “es una zona que tiene petróleo. Y no es solo Estados Unidos e Israel atacando a Irán, sino que Irán ataca también a sus vecinos, a Kuwait, Catar, Emiratos Árabes (Unidos), Irak, y todos son productores de petróleo, todos están en la misma liga, que es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo”.

El economista José Alameda

“También, no es solo la dimensión del ataque hacia ellos y su producción, que va a afectar los precios inmediatos, los ‘spot prices’ del mercado, los precios rápidos, sino los precios de futuro también. Hay que estar mirando eso porque seguro van a subir”, agregó.

Para contrarrestar la situación, “vas a tener que buscar sustitutos a ese abasto de petróleo, para decir Arabia Saudita y otros más que van a colocar petróleo en el mercado, y Estados Unidos también. Pero el problema de Estados Unidos es que produce más caro, porque usan ‘fracking’”.

Miles de artículos

“Entonces eso podría generar unos precios de petróleo mucho mayores, que no solo se te va a afectar la gasolina, el diésel, los combustibles de avión, se te afectan los derivados, los plásticos, los otros más de 2,000 productos que son derivados del petróleo y de los componentes químicos del petróleo”, insistió.

“Porque la gente cree que el petróleo es solamente para gasolina y diésel. Pero no. El componente químico, si buscas productos derivados del petróleo, va a salir una lista de como 2,000 productos. Es más, hasta el gel, la suela de los zapatos, las pinturas de las camisas que uno usa, la vaselina, y sigue mucho más. Es más, hasta los analgésicos tienen componentes químicos del petróleo. Así que no es tan fácil como decir que es solo petróleo”, añadió el experto.

Alameda destacó que el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de los tanqueros que llevan petróleo crudo, podría tener un impacto negativo toda vez que las naves optarían por reducir su tráfico por esa vía o incluso por no usarla.

Asimismo, resaltó que todo lo que está ocurriendo, “te genera incertidumbre, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Y la incertidumbre económica es bien importante, porque te daña las finanzas, los flujos de capital de corto y largo plazo, las inversiones”.

Recordó que el índice de incertidumbre, cuando recientemente el presidente estadounidense Donald Trump “colocó aranceles, eso se trepó, porque enseguida el mundo dijo, ‘ey, ey, ¿pa dónde vamos? No sabemos pa dónde vamos’”.

Abundó que otro posible efecto geopolítico podría ser el terrorismo, con grupos que amenacen la seguridad de los Estados Unidos, no solo dentro de sus fronteras, sino también fuera, “porque Estados Unidos tiene intereses militares y económicos en Europa, en Arabia Saudita, en Catar, y esos pueden ser blanco de ataques de grupos que tienen la capacidad para inmolarse. Y eso te genera mayor incertidumbre en el ese aspecto geopolítico”.

Todo impacta

Además de la inseguridad que genera no saber cómo va a responder Irán, se suma el desconocer qué podría ocurrir allí si ese país queda sin un control político claro y comienza a fragmentarse en diversos grupos y etnias luchando por el control de las zonas del país.

A todo eso, agregó, se suma la duda que genera el hecho de que el presidente Trump ignore pasar por el Congreso antes de tomar acciones que equivalen a una declaración de guerra, al igual que el hecho de que esté ignorando decisiones del Tribunal Supremo con la cuestión de los aranceles.

“Todo eso impacta los mercados, pues la economía, cuando hay incertidumbre, los precios comienzan a fluctuar por doquier”, insistió.

“Ahora, traducido eso acá en Puerto Rico, pues obviamente Puerto Rico importa gran cantidad… todo, gasolina, diésel, tenemos las conexiones con vuelos de avión, que posiblemente usen diésel más caro. Tenemos también la presencia militar de Estados Unidos, que puede afectarse también por quién sabe que grupos terroristas acá. O sea, la dimensión de Puerto Rico no está muy clara en algunos casos, pero en otros casos, inmediatamente, pues obviamente serían los derivados del petróleo, los productos que utilizamos, las pinturas de las casas y de los carros, los tenis, las Jordan, los neumáticos, todo ese tipo de cosas”, afirmó, agregando a esa lista otros productos como aceites, lubricantes, disolventes, prendas de vestir de textiles como el poliéster, suelas de zapatos de goma, artículos de plástico como correas, relojes, gafas, y muchísimos más.

“Quizás en la gasolina el componente de petróleo es como el 50% o 60%, y en otros productos sería un 20% o un 10%. Pero, sea como sea, pesa si los precios cambian, y pues obviamente el productor de la vaselina puede cambiar los precios”, reiteró, agregando que a ese panorama se unen los aranceles impuestos por Trump.

Además, resaltó que Puerto Rico depende para su producción de energía eléctrica de petróleo y gas natural, por lo que cualquier aumento en sus precios también afecta la economía local.

En resumen, probablemente no sería momento más indicado para lanzarse a gastar de manera descontrolada, pues podría avecinarse un periodo de inestabilidad en el que se disparen los precios de muchos artículos.