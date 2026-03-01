Los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta iraní contra varios países de la región del Medio Oriente, con toda probabilidad, tendrán un impacto en los precios del petróleo, y por consiguiente también en el precio que tenga que pagar en la bomba por la gasolina.

Cuál será la magnitud de ese impacto en esa gasolina que usted tiene que comprar cotidianamente dependerá, en la opinión de Luis Rafael Gueits, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, de cómo reaccionen los mercados a esa escalada bélica, y cuánto tiempo esté cerrado el paso por el Estrecho de Ormuz, la ruta marítima que da acceso al Golfo Pérsico, bordeando la costa iraní por un lado, por donde transita alrededor una quinta parte del suministro de petróleo mundial.

En cualquier caso, explicó Gueits, ya desde hace más de un mes, con las protestas que estaban ocurriendo en Irán, y las acciones del gobierno en contra de esas manifestaciones, se había creado un escenario de incertidumbre que, a pesar del excedente de petróleo que existe a nivel mundial, estaba causando “un aumento bien lento en el precio del combustible”.

“Cuando digo bien lento es que quizás de semana en semana veíamos un centavito por litro que iba aumentando y se sostenía. Normalmente, tenemos variaciones entre 1 y 3 centavos en la semana. Pero ese aumento se sostenía por par de semanas, incluso el viernes aumentó un 2.5%, de jueves para viernes, antes del ataque”, indicó.

Sin embargo, tras la incursión en Irán, que es un productor de los más importantes a nivel mundial, con 3.3 millones de barriles diarios, con el cierre del Estrecho de Ormuz, “las cosas cambian”.

“Aunque hay otras rutas, existen otros medios para sacar petróleo de esa área, no son tan rápidas como lo es a través del estrecho, ya que por allí, básicamente, pasa el 20% del petróleo mundial”, explicó.

“Y esto no es solo Irán. Aunque Irán es significativo en cuestión de lo que produce en petróleo, eso no quiere decir que no se puede remplazar. Pero al cerrar el Estrecho de Ormuz, no tan solo se afecta Irán, se afecta Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Catar, y particularmente lo que es difícil de remplazar es el transporte que pasa a través del estrecho”, agregó.

¿El costo?

Abundó que, aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decida aumentar la cuota de producción para paliar la situación, “no es tan fácil, no va a ser efectivo”.

“Y lo que entendemos es que, de no abrir el estrecho, entonces debemos estar viendo aumentos en el precio del barril (de petróleo)”, afirmó Gueits.

“Hablar de cuánto puede aumentar el precio del barril puede ser especulativo, pero si el estrecho no se abre puede llegar hasta $100 el barril, que básicamente estaríamos hablando de, yo estuve sacando unos cálculos, y estaríamos hablando de algunos 14 a 15 centavos del precio del litro en bomba. Que no es que va a ocurrir de la noche a la mañana, porque esto quizás mañana sube $5, $10 (el barril) y sigue paulatinamente a los par de días aumentando si no se abre el estrecho. O sea, eso sería en varias semanas que podemos ver un efecto”, comentó.

El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina sostuvo que, más allá del efecto que pueda tener en el bolsillo del consumidor esos 15 centavos de aumento en el precio de la gasolina, es importante tomar en cuenta el efecto sobre el detallista de gasolina.

“Porque 15 centavos en el litro, vamos a decir que una persona con un vehículo grande echa 80 litros, y estamos hablando de quizás un aumento de $12 en la bomba, pero en el caso de un detallista de gasolina, 15 centavos en el litro estamos hablando, en un camión de 10,000, de $6,000 a $7,000 más en un camión de gasolina. O sea, estamos hablando de un aumento bien grande al bolsillo también del comerciante, del detallista de gasolina. Y a veces se nos olvida en la discusión. Hacemos mucho énfasis en hablar sobre el impacto en el bolsillo del consumidor, pero también hay un impacto a nivel comercial, de la industria. Y esas cosas son las que debemos ir vigilando en las próximas semanas, cómo el cierre del Estrecho de Ormuz va a incidir en la bomba y en el precio del camión de gasolina”, explicó.

Comoquiera, el cierre del Estrecho de Ormuz, “aunque sea por medida de precaución, y vamos a decir que en el transcurso de la semana se vuelve a reabrir, sí hay un estancamiento de barcos petroleros que no han podido salir y, por ende, tenemos un retraso en la entrega de ese petróleo. Y siempre va a producir un efecto el hecho que tengamos un retraso”.

“No podemos decir que no va a haber un efecto. Realmente sí lo vamos a ver. Cuán grande sea ese efecto va a depender de cómo reaccionen los mercados el lunes y cuánto tiempo se mantenga cerrado el Estrecho de Ormuz”, insistió.

Un corredor de bolsa observa sus monitores mientras trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Sin embargo, reiteró que la situación no debería disparar los precios de manera inmediata, sino en todo caso poco a poco.

“De jueves a viernes hubo un aumento, antes de ocurrir los ataques. Eso quiere decir que el viernes, el precio que el viernes se fijó, por el mercado de combustible estar cerrado, esos precios se sostienen hasta el lunes. O sea, los detallistas que compran gasolina sábado, domingo y lunes reciben el camión a ese precio ya aumentado”, explicó.

“Dicho eso, cuando la bolsa de valores abre el lunes, y empiecen entonces a ocurrir estas reacciones a los ataques que hubo en Irán y a lo que se sostenga el día de mañana, cuando los mayoristas posteen los precios, basados en esos cambios que hubo en la bolsa de valores, ese efecto lo van a ver los detallistas el martes. Los que compren gasolina el martes son los que van a ver el efecto del aumento. Y ahí sabremos a qué escala fue ese aumento. Porque todavía a estas alturas sería especular. No controlamos los mercados y no sabemos si va a ser mucho, si va a ser poco”, agregó.

Por otro lado, acotó que, dado que el conflicto en Oriente Medio lleva ya más de dos años y medio, algunos expertos en el tema hablan de que los mercados especulativos se han empezado a acostumbrar a esa inestabilidad política en esa área, “y eso ha hecho que el impacto especulativo a través de los años ha cambiado un poco y ha sido menos de lo que veíamos en años pasados”.

Entretanto, llamó al público a mantener la calma.

“Esto no es algo que está ocurriendo solamente en Puerto Rico, esto está afectando a nivel mundial. Todos los países se van a ver afectados de una manera u otra. Así que, yo creo que, llenar el tanque hoy, pues, lo podemos llenar hoy, pero independiente de eso, eventualmente, vamos a tener que llegar a la bomba a pagarla un poco más cara”, comentó.

“El gasto no es tan grande. O sea, una persona que quizás echa $10 diarios, que no le llena el tanque al vehículo, pues puede ser que suba, le va a costar quizás un dólar más, si llegase a subir tanto el combustible como son 15 centavos”, opinó, reiterando que el cambio drástico en precios afectaría más a quienes transportan mucho a través de la Isla, como los camioneros, o quienes viven lejos de su lugar de trabajo y tienen que consumir mucho combustible.