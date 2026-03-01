Tres miembros del servicio estadounidense han muerto y cinco han resultado gravemente heridos en operaciones militares dirigidas contra Irán, informó el ejército de Estados Unidos

Se trata de las primeras bajas estadounidenses reportadas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque sorpresa contra Irán.

El Comando Central de EE. UU. informó el domingo en un mensaje en X que varios otros “sufrieron heridas menores por metralla y conmociones cerebrales, y se encuentran en proceso de ser reincorporados al servicio”.

El comunicado indicó que las operaciones de combate mayores continuarán, sin ofrecer más detalles sobre las bajas, y describió la situación como “fluida”.

Las bajas fueron comunicadas luego de que Irán prometiera venganza el domingo tras la muerte de su líder supremo, Ali Jameneí, y realizara ataques contra Israel que provocaron la muerte de varios civiles.

“Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado”, advirtió el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.