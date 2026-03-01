“Agradecida, pero a la expectativa”.

Así describió la boricua Doraliz E. Ortiz, residente en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), su experiencia tras pasar gran parte de la madrugada de hoy, domingo, en el lobby de su edificio luego de recibir una alerta de “posible amenaza de misiles” en medio de ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos, en represalia por la muerte del líder ayatolá Alí Jamenei en un operativo conjunto de Estados Unidos e Israel.

Desde ayer, Emiratos Árabes Unidos ha sido blanco de ataques de Teherán, al ser considerado un aliado estratégico de Estados Unidos, y por albergar bases norteamericanas que lo convierten en objetivo en la escalada de tensiones en Medio Oriente.

“Como a la medianoche llegó una alerta por teléfono que despertó a toda la ciudad. Entonces, pues agarré mis cosas y bajé al lobby. El elevador estaba lleno de gente”, narró a Primera Hora la patillense, que explicó que gran parte del edificio se vio obligado a desalojar sus apartamentos, ya que la alerta recomendaba mantenerse lejos de las ventanas y su edificio residencial tiene paredes enteras de ventanales de cristal.

La madrugada, no obstante, para Ortiz fue llevadera en medio de los típicos diálogos entre vecinos.

“Estuve en el lobby como hasta las 4:00 de la mañana... Creo que en algún momento escuché un jet sobrevolando, pero no escuchamos explosiones ni nada”, precisó la boricua, al afirmar que hasta el momento la gran mayoría de los misiles disparados desde Teherán han logrado ser interceptados por el sistema de defensa de drones de los Emiratos Árabes Unidos.

Ortiz describió que, a pesar de los ataques, todo permanece “tranquilo” en su edificio y que los servicios esenciales, como la electricidad y la entrega de alimentos, seguían funcionando con normalidad.

El gobierno, sin embargo, ha tomado medidas para mantener a la población fuera de las calles, incluyendo la educación en línea para los estudiantes al menos hasta el miércoles. Además, el Aeropuerto Internacional de Dubai permanece cerrado tras un ataque con misiles, que obligó a suspender temporalmente todas las operaciones de vuelo y a evacuar algunas zonas cercanas.

“Realmente uno está a la expectativa... La gente está bien agradecida, se siente segura de que hay un equipo militar y una tecnología de defensa que está interceptando los misiles... pero, por ejemplo, a mí me tiene un poco nerviosa que estoy en un área donde hay hoteles, y están atacando zonas civiles”, comentó.

Entre los ataques recientes, Irán impactó un hotel ubicado en la icónica Isla The Palm, en Dubai, afectando la zona turística.

No obstante, Ortiz entiende que la situación amerita en estos momentos esperar y mantenerse alerta, por lo que planea volver a pasar la noche en el lobby de su edificio, preparada para cualquier eventualidad, ya que la zona financiera donde reside cuenta con un sistema de túneles que brinda protección ante este tipo de ataques.

Hasta el momento, varias personas en Dubái han resultado heridas por los restos de misiles y drones que cayeron mientras eran interceptados por los sistemas de defensa, afectando distintas zonas de la ciudad.

En medio de la escalada, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, aumentó su amenaza y advirtió que golpearán a Israel y Estados Unidos con una “fuerza sin precedentes”.

“Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones”, aseguró.