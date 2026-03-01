KARACHI, Pakistán - Al menos nueve personas murieron y unas dos docenas resultaron heridas el domingo en violentos enfrentamientos con la policía y fuerzas paramilitares después de que cientos de manifestantes asaltaran el consulado de Estados Unidos en la ciudad portuaria paquistaní de Karachi, según informaron las autoridades.

La violencia se produjo horas después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y mataran al líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei. La policía y funcionarios de un hospital de Karachi dijeron que al menos 25 personas también habían resultado heridas en los enfrentamientos y que algunas de ellas se encontraban en estado crítico.

Summaiya Syed Tariq, cirujano policial del principal hospital público de la ciudad, confirmó que inicialmente se habían trasladado al centro seis cadáveres y varios heridos. Sin embargo, dijo que el número de muertos aumentó a nueve después de que fallecieran tres heridos en estado crítico.

La embajada de EE.UU. en Pakistán escribió en X que estaba siguiendo los informes de las manifestaciones en curso en los Consulados Generales de EE.UU. en Karachi y Lahore, así como las convocatorias de protestas adicionales en la Embajada de EE.UU. en Islamabad y el Consulado General en Peshawar. Aconsejó a los ciudadanos estadounidenses en Pakistán que siguieran las noticias locales, estuvieran atentos a su entorno, evitaran las grandes aglomeraciones y mantuvieran actualizado su registro de viaje con el gobierno estadounidense.

Karachi es la capital de la provincia meridional de Sindh y la ciudad más grande de Pakistán.

Irfan Baloch, alto cargo de la policía, declaró que los manifestantes atacaron brevemente el perímetro del consulado estadounidense, pero fueron dispersados más tarde. Baloch descartó como infundados los informes de que se hubiera incendiado alguna parte del edificio del consulado. Sin embargo, afirmó que los manifestantes incendiaron un puesto de policía cercano y rompieron ventanas del consulado antes de que llegaran las fuerzas de seguridad y recuperaran el control.

Testigos dijeron que decenas de manifestantes chiíes seguían reunidos a un kilómetro (media milla) del consulado, instando a otros a unirse a ellos. Dijeron que uno de los manifestantes había intentado quemar una ventana del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran allí y dispersaran a los manifestantes.

El Ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, hizo un llamamiento a la calma.

En una declaración, afirmó: “Tras el martirio del ayatolá Jamenei, todos los ciudadanos de Pakistán comparten el dolor del pueblo de Irán”. Lo describió como “un día de luto para la Umma musulmana y para los pueblos tanto de Irán como de Pakistán”, pero instó a la gente a no tomarse la justicia por su mano y a expresar sus protestas pacíficamente.

El gobierno provincial de Sindh también instó en un comunicado a los ciudadanos a expresar sus opiniones pacíficamente y advirtió contra la violencia. Los alrededores del consulado de Estados Unidos en Karachi parecían una zona de conflicto, ya que las protestas continuaron durante horas, con decenas de jóvenes chiíes, algunos con el rostro cubierto, lanzando piedras a las fuerzas del orden y prometiendo llegar hasta el consulado, donde se han desplegado cientos de policías y Rangers paramilitares.

Los chiíes también celebraron una concentración pacífica en Multan, ciudad de la provincia de Punjab, coreando eslóganes contra Israel y Estados Unidos. Mamoona Sherazi, que asistió a la concentración, dijo que protestaba por el asesinato del Líder Supremo de Irán. Describió a Jamenei como una figura paternal y una voz fuerte para los chiíes, y añadió que también apoyaba a los musulmanes suníes que sufrían opresión. “Si Dios quiere, nunca nos doblegaremos ante Estados Unidos e Israel”, afirmó.

Los chiíes también celebraron una concentración cerca del consulado estadounidense en Lahore, capital de la provincia oriental de Punjab, según informó la policía. También estaba prevista una concentración en la capital, Islamabad, y en otros puntos del país. Las autoridades dijeron que el gobierno había reforzado la seguridad en torno a la embajada de Estados Unidos en la capital y en los consulados de todo el país para evitar nuevos actos de violencia.

Los chiíes constituyen aproximadamente el 15% de la población de Pakistán, de unos 250 millones de habitantes, y representan una de las mayores comunidades chiíes del mundo. En el pasado han organizado con frecuencia concentraciones antiisraelíes y antiestadounidenses, aunque son raros los enfrentamientos de esta magnitud.

Mientras tanto, los estudiantes paquistaníes y otros ciudadanos varados en Irán comenzaron a regresar a casa el domingo, según informaron las autoridades. Inicialmente, 51 paquistaníes, entre ellos hombres de negocios, turistas y estudiantes, cruzaron a Pakistán desde el paso fronterizo de Gabad, en la provincia de Baluchistán, tras los ataques estadounidenses e israelíes en Irán, dijo Naqeebullah Kakar, subcomisario de la ciudad portuaria de Gwadar.

