Seis personas murieron tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, informó el servicio de emergencias MDA, que reportó que otras 23 personas resultaron heridas.

El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son siete los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzaron los ataques contra Irán.

17 Fotos La prensa iraní reportó ataques en todo el país.

“Como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó”, informó la Policía en un comunicado.

En la nota, indica que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.

Según el MDA, el proyectil impactó sobre “varios edificios” y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados.