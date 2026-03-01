La muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, tras casi 37 años en el poder plantea preguntas cruciales sobre el futuro de Irán.

Los contornos del complejo proceso de sucesión empezaron a perfilarse la mañana siguiente a la muerte de Jamenei en una campaña de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Esto es lo que hay que saber:

Consejo de liderazgo temporal

Tal como se establece en su Constitución, Irán formó el domingo un consejo para asumir las funciones de liderazgo y gobernar el país.

El consejo está integrado por el presidente en funciones de Irán, el jefe del Poder Judicial del país y un miembro del Consejo de Guardianes elegido por el Consejo de Discernimiento de Irán, que asesora al líder supremo y dirime disputas con el Parlamento.

PUBLICIDAD

El presidente reformista de Irán, Masoud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, son sus integrantes, quienes intervendrán y “asumirán temporalmente todas las funciones de liderazgo”.

Panel de clérigos

Aunque el consejo de liderazgo gobernará de manera interina, un panel de 88 miembros llamado la Asamblea de Expertos “debe, lo antes posible” elegir a un nuevo líder supremo conforme a la ley iraní.

El panel está compuesto íntegramente por clérigos chiíes que son elegidos por voto popular cada ocho años y cuyas candidaturas son aprobadas por el Consejo de Guardianes, el órgano constitucional de supervisión de Irán.

Ese organismo es conocido por descalificar candidatos en diversas elecciones en Irán, y la Asamblea de Expertos no es la excepción. El Consejo de Guardianes impidió que el expresidente iraní Hasán Ruhani, un moderado relativo cuya administración alcanzó el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, se presentara a la elección de la Asamblea de Expertos en marzo de 2024.

El hijo de Jamenei

Las deliberaciones clericales sobre la sucesión y las maniobras en torno a ella ocurren lejos de la mirada pública, lo que dificulta calibrar quién podría ser un principal aspirante.

Antes se pensaba que el protegido de Jamenei, el presidente Ebrahim Raisi, podría intentar asumir el cargo. Sin embargo, murió en un accidente de helicóptero en mayo de 2024.

Eso ha dejado a uno de los hijos de Jamenei, Mojtaba, un clérigo chií de 56 años, como posible candidato, aunque nunca ha ocupado un cargo gubernamental.

Pero una transferencia de padre a hijo en el caso de un líder supremo podría provocar indignación, no solo entre iraníes ya críticos del gobierno clerical, sino también entre partidarios del sistema. Algunos podrían verlo como antiislámico y acorde con la creación de una nueva dinastía religiosa tras el colapso en 1979 del gobierno del sha Mohammad Reza Pahlavi, respaldado por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Transición poco frecuente

Solo ha habido otra transferencia de poder en el cargo de líder supremo de Irán, el máximo responsable de la toma de decisiones desde la Revolución Islámica de 1979.

En 1989, el gran ayatolá Ruhola Jomeini murió a los 86 años tras ser la figura emblemática de la revolución y conducir a Irán durante su guerra de ocho años con Irak. Esta transición llega ahora después de que Israel también lanzara una guerra de 12 días contra Irán en junio de 2025.

Amplios poderes

El líder supremo está en el centro de la compleja teocracia chií y tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado.

También se desempeña como comandante en jefe de las fuerzas armadas del país y de la poderosa Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar que Estados Unidos designó como organización terrorista en 2019, y a la que Jamenei dio más poder durante su mandato.

La Guardia, que ha encabezado el autodenominado “Eje de la Resistencia”, una serie de grupos violentos en Oriente Medio destinados a contrarrestar a Estados Unidos e Israel, también cuenta con una vasta riqueza y con activos en Irán.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.