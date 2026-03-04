El exrepresentante por Carolina, Ángel Matos García, solicitó a la administración de Jenniffer González Colón que ordene al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la congelación inmediata de los márgenes de ganancia en los puestos de gasolina, ante el alza en los precios registrada desde el pasado sábado.

El también abogado calificó el incremento como un golpe directo al bolsillo del consumidor puertorriqueño y urgió una intervención estatal para frenar lo que considera aumentos injustificados.

“Están asaltando a la gente desde el mismo sábado con aumentos en gasolina de hasta 10 centavos y el diésel hasta 40 centavos el litro”, destacó Matos García al denunciar la rapidez con la que se han aplicado estas alzas en los puntos de venta a través de la isla tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según sostuvo, la situación requiere acción inmediata para evitar un efecto en cadena que impacte el costo de vida en general.

El exlegislador recordó que, en casos de emergencias, catástrofes y conflictos, los gobiernos tienen la facultad de controlar los márgenes de ganancia para evitar un colapso económico debido al efecto en cadena que estas alzas representan.

La petición del exlegislador surge luego de que DACO alegara el domingo que sus inspectores estaríanmonitoreando las estaciones de gasolina en la Isla para asegurar que no se registre un alza indebida. Consumidores, no obstante, han denunciado alzas a través de las redes sociales.

“Hacemos un llamado a los comercios a no especular sobre el precio del combustible, principalmente la gasolina, ante la operación militar que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Irán. No hay indicios, en estos momentos, de algún disloque en el suministro que llega a la Isla. Estamos confiados en que no se utilizará este evento para fluctuar el precio en la bomba durante estos días”, expresó por su parte el secretario.