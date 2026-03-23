Con el doloroso pronóstico de que el precio de la gasolina se mantendrá cercano al dólar el litro, o incluso superándolo, mientras la guerra en Oriente Medio no parece dar señales de aplacarse y el costo del petróleo continúan subiendo, nos toca seguir ajustando el bolsillo.

De acuerdo con el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, el promedio de precio que se puede esperar encontrar en la bomba de gasolina en los próximos días debe estar “entre el $1 y $1.02”.

“Todavía quedan estaciones por ahí en 96, 97 centavos como bien bajitas, yo las he visto, pero son las menos. Pero ya está promediando el dólar el litro de gasolina y hay estaciones que ya están en $1.02, $1,03 y hasta $1.05 por litro. Eso es en gasolina regular. La premium… obviamente todo va a depender de cuan rápido muevan los inventarios que tengan, pero en promedio está como a unos 10 centavos por encima de lo que está la gasolina regular”, detalló el secretario en entrevista con Primera Hora.

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Mientras todo esto ocurre, oficiales del DACO se mantienen alertas e inspeccionando los puestos de gasolina para asegurarse que nadie esté especulando con el precio y sacando una ventaja indebida de la situación, aseguró Torres Montalvo.

Hiram Torres Montalvo, secretario del DACO ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Desde que comenzó este conflicto hace unas semanas, activamos a nuestros inspectores de manera inmediata. Los enviamos a la calle a visitar las estaciones de gasolina porque sé que había mucha preocupación de parte de los consumidores”, sostuvo el secretario.

Explicó que “cuando los inspectores van a una estación de gasolina, obviamente pues van a ver el precio en las pizarras que ve todo el mundo, pero además de eso entran a la estación y ven las facturas de compra de combustible, y así es como nosotros sabemos cuándo esa estación compró, a qué precio compró, y podemos computar lo que es el margen de ganancias”.

“Aunque ahora mismo no hay ningún tipo ni de control de precios activo, ni de control de márgenes de ganancia, sí nosotros entonces podemos saber con qué márgenes está operando, y si esos márgenes comparan con los que tenían antes del comienzo del conflicto, que ha sido lo que hemos estado encontrando en la calle. A pesar de que el precio ha subido, los márgenes de ganancia de las estaciones de gasolina aquí en Puerto Rico siguen siendo los mismos”, agregó.

Comentó que, hasta ahora, no han detectado ninguna gasolinera incumpliendo y especulando con el precio de la gasolina.

“Las gasolineras están en cumplimiento. Esporádicamente puede que detectemos alguna con asuntos de sello de pesas y medida vencido en las bombas. Doy ese detalle, porque a veces la gente me pregunta sobre eso. En ocasiones, cuando este sello se vence, o la máquina se descalibra, la pierde a favor del consumidor. Lo que significa que, de la manera que esos equipos operan, va a estar dispensándote más gasolina de la que estás pagando”, afirmó.

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En todo caso, Torres Montalvo exhortó a “cualquiera que detecte algo irregular en la operación de una estación de gasolina, que nos escriba un correo electrónico a confidencia@daco.pr.gov . Que nos envíe por ahí foto de la estación, dirección, para nosotros revisarla”.

Sin solución a la vista

Luis Rafael Gueits, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, por su parte, indicó que “el barril del petróleo se ha mantenido casi, bien cercano a los $100. Ahora mismo lo estoy viendo a $98.23. El jet fuel ya está en los $200 el barril del petróleo. O sea, ya los mercados de aviación se están viendo afectados por lo que está pasando en el área de Irán”.

“Y pues, lamentablemente, no vemos todavía que exista solución por lo menos en este momento con relación a esto. El presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) no ha dado su brazo a torcer. El régimen iraní tampoco. Ha sido un régimen resiliente. Yo diría que Casa Blanca no esperaba que el régimen fuera tan resiliente como lo ha sido, en especial con su negativa a abrir el Estrecho de Ormuz. Y entiendo que las prioridades de Casa Blanca están en conseguir la mayor cantidad de aliados que le permitan reabrir el estrecho en estos momentos. Ellos están apostando a que la presión que hay alrededor del mundo por los precios del petróleo obliguen a los países a aliarse con los Estados Unidos para reabrir el estrecho entonces de manera forzosa”, comentó.

Agregó que, a nivel local, se ha comenzado a mencionar la posibilidad de suspender el arbitrio al combustible como una alternativa para aliviar al consumidor.

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“Entiendo que el tema de suspender los arbitrios sobre el combustible por quizás 30 o 45 días está en los políticos fuerte. Entiendo que se está empezando a hablar sobre esa probabilidad. He estado escuchando a gente como (el senador) Carmelo Ríos que han estado hablando sobre eso en diferentes medios, y otros senadores y representantes. Tenemos que ver qué va a pasar esta semana con la consulta del Capitolio y de la gobernadora a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para evaluar estas medidas”, indicó.

Añadió que “también me gustó mucho escuchar a Carmelo Ríos y también a Alejandro García Padilla, el exgobernador, hablando sobre la probabilidad de ayudar a los comercios, especialmente a las estaciones de gasolina, hablando de los costos bancarios, porque en la medida que el ticket aumenta más en la estación de gasolina, la banca, el sistema financiero se lleva más ganancia, y los comerciantes, los detallistas de gasolina, siguen teniendo la misma ganancia. Y es importante, porque yo creo que es la primera que, además de buscar un alivio para el puertorriqueño con relación a los precios en una situación también se está tomando en consideración cómo aumentan los gastos para el comerciante”.

Detalló la suspensión del arbitrio al combustible, o lo que se conoce popularmente como “la crudita”, representaría para el consumidor un alivio de “16 centavos en el galón de regular y de premium, 4 centavos en galón de diésel, y 3 centavos en el jet fuel. Eso es lo que representan los impuestos”.

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“En la medida que se apruebe suspender la crudita, los mayoristas entonces tienen que reducir proporcionalmente ese impuesto en el costo del galón, y en la medida que las estaciones de gasolina empiecen a comprar combustible a ese precio, entonces el consumidor lo vería en bomba”, explicó sobre cómo sería proceso para que ese alivio llegue hasta el bolsillo de la gente.

El secretario del DACO no pudo precisar si había o no algún esfuerzo oficial para conseguir modificar el precio de la gasolina.

“Sé que nuestra gobernadora (Jenniffer González) está comprometida y buscando diferentes opciones y alternativas para ayudar al consumidor ante esta crisis con el precio de la gasolina. Sí, también he escuchado que públicamente se ha discutido la alternativa de una suspensión temporera del tax de la crudita. Lo que hay que entender es que cualquier alternativa que busque trastocar estos impuestos, sería el equivalente de desvestir un santo para vestir otro. Y me explico. Esos fondos de ese impuesto van al fondo general, están comprometidos para otros usos, servicios y demás. Así que habría que entonces ver de dónde sacamos ese dinero para sustituirlo. Y tiene que evaluarse con seriedad. Aparte de que, obviamente, todo esto tiene que pasar el cedazo de la Junta, que tampoco es una determinación que se puede tomar así de la boca para afuera”, indicó.

“No quiero decir que sea imposible de hacer, pero requiere que muchas piezas se pongan de acuerdo para poderlo ejecutar, y es una determinación que al final del día la tiene que tomar nuestra gobernadora”, agregó el secretario. “Por lo menos que yo tenga conocimiento, no quiero aventurarme a decir una cosa u otra, pues eso es una decisión que le corresponde a la gobernadora”.

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No obstante Torres Montalvo se mostró esperanzado en “esa propuesta del presidente (Trump) de levantar el Acta Jones por un período de 60 días para permitir que se pueda transportar gasolina en barcazas o embarcaciones que no sean de bandera americana”.

“Estamos esperanzados que eso traiga un alivio, aunque no sea tan grande, pero que traiga un alivio por lo menos momentáneo quizás en el costo de la gasolina, o al menos lo estabilice y no veamos esa alza”, sostuvo.

Por lo pronto, la Cámara de Representantes convocó a diferentes sectores y jefes de agencia a una mesa redonda, para el próximo viernes, 17 de abril, con el fin de discutir e intercambiar ideas dirigidas a mitigar el impacto económico en la ciudadanía relacionado al alza de la gasolina y sus derivados.

¿Qué podemos hacer mientras tanto?

En lo que alguna de esas medidas se materializa, si es que finalmente así ocurre, Gueits ofreció algunas recomendaciones básicas para ahorrar un poco de gasolina.

“El mantenimiento de los vehículos es bien importante. Debes verificar el aire, la presión de aire en las gomas de nuestros vehículos; el cambiar el aceite a nuestros vehículos; y el que tomemos en consideración nuestra agenda diaria para hacer un viaje y que en ese viaje aprovechemos para hacer varias cosas. Esas son poquitas cosas que, cuando las unes, haces muchas. Y son detalles que las personas no consideran, porque el cambiarle el aceite un vehículo ayuda a economizar combustible. Y es una realidad porque el motor trabaja más eficiente. Al igual que tener las gomas del vehículo llenadas a la presión correcta, porque el vehículo se esfuerza menos en el rodaje de la carretera. Y ese tipo de cositas pequeñas, no las vemos, pero hacen mucha diferencia en el consumo de combustible del vehículo”, recomendó.

Asimismo, opinó que la gente debe también considerar la idea de compartir vehículo con otra persona si van en la misma dirección, de manera que no usen dos vehículos.

“Y no tan solo eso. En el área metropolitana y en varios pueblos, por ejemplo, en Ponce, está el sistema de SITRA, en San Juan tienes las guaguas de la AMA, el tren urbano. El que tenga la oportunidad de tomar ese tipo de transporte público en los pueblos que lo ofrezcan, mire, hay que tomarlo en consideración también”, sugirió.