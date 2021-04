( The Associated Press )

La resistencia contra leyes y propuestas de ley en numerosos estados que buscan restringir el derecho al voto está creciendo en Estados Unidos. El miércoles, decenas de importantes corporaciones y líderes empresariales publicaron una carta que se opone a “cualquier legislación discriminatoria”.

Los firmantes de la carta, publicada en The New York Times, incluyen a Amazon, American Airlines, Bank of America, Google y Best Buy, además de centenares de líderes empresariales como Warren Buffett y Michael Bloomberg.

“Todos deberíamos sentirnos responsables de defender el derecho al voto y oponernos a cualquier legislación o medida discriminatoria que restrinja o impida que cualquier votante elegible tenga una oportunidad justa e igual de depositar su boleta”, dice la misiva.

La oposición a las nuevas leyes sigue cobrando impulso y proviene de fuentes que históricamente han evitado declaraciones políticas públicas.

El fin de semana, más de un centenar de altos ejecutivos empresariales se reunieron vía online para comentar sobre las iniciativas de ley que buscan restringir el voto en varios estados y una ya promulgada en Georgia. Reportes de prensa indican que la declaración emitida el miércoles fue discutida en la reunión del fin de semana. El mes pasado, 72 ejecutivos firmaron una carta similar a raíz de los cambios en las leyes electorales en Georgia.

Esta semana, los líderes de unas 30 compañías grandes en Michigan, incluyendo General Motors y Ford, objetaron a propuestas republicanas de leyes electorales que dificultarían más votar en Michigan y otros estados.

Más de 350 propuestas de ley de ese tipo son consideradas en decenas de estados, de acuerdo con un conteo del Brennan Center for Justice, un centro de estudios de políticas públicas. El martes, Arkansas se convirtió en el estado más reciente en aprobar cambios a sus leyes electorales, incluyendo restricciones sobre votos fuera de los colegios electorales y en ausencia.

El rechazo a esas propuestas motivó una advertencia del líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, este mes, quien dijo que era “muy estúpido” que las corporaciones hablaran contra la ley electoral en Georgia y les pidió abstenerse.

La advertencia parece que no disuadió a los críticos, muchos de los cuales han sido fieles donantes de las campañas republicanas.

“Votar es el alma de nuestra de democracia y pedimos a los estadounidenses unirse a nosotros en una postura no partidista en defensa de ese derecho básico y fundamental de todos”, dice la carta del miércoles.