Un navío de la Guardia Costera abrió fuego contra una embarcación que transportaba a 25 inmigrantes chinos que supuestamente intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, luego que alegadamente ignoraran instrucciones de los oficiales y rehusaran detenerse.

El incidente habría ocurrido el miércoles de la semana pasada cerca de la costa de Key Biscayne en Florida, según una primicia de Fox News Digital.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó al portal que el incidente ocurrió a una milla al sur de Key Biscayne, cuando la Guardia Costera intentó detener la embarcación. Tras esto, los patrulleros realizaron varios disparos de advertencia pero aún así, los tripulantes de la embarcación no se detuvieron, por lo que abrieron fuego contra la embarcación para inmovilizarla. Nadie resulto herido según el DHS.

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Los ciudadanos chinos fueron detenidos y trasladados a un centro de procesamiento de inmigrantes, mientras que la embarcación fue incautada y trasladada a la estación de la Guardia Costera de Miami Beach.

Tras conocerse la intervención la secretaria adjunta interina del DHS, Lauren Bis aseguró a Fox News que las fronteras de Estados Unidos, “están cerradas”.

“Esto envía un mensaje claro a los inmigrantes indocumentados que intentan entrar a Estados Unidos: ni lo piensen”, dijo la funcionaria. Se informó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) iniciará una investigación sobre el intento ilegal de ingreso a territorio de los Estados Unidos.