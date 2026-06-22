Miembros de la Guardia Nacional y de la Policía de Parques de Estados Unidos patrullaban el lunes la zona que rodea el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, mientras la administración del presidente Donald Trump se enfrenta a un plazo autoimpuesto para subsanar una renovación fallida antes de la celebración del 250 aniversario de la nación.

Las patrullas se llevaron a cabo dos días después de que Trump afirmara que las autoridades habían realizado “múltiples detenciones” de personas que, según él, eran las responsables de los daños sufridos por el revestimiento, que se estaba desprendiendo tras una proliferación de algas. El revestimiento se instaló como parte de su proyecto de más de 14 millones de dólares.

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El presidente ha confirmado que lo más probable es que los problemas obliguen a vaciar la piscina de nuevo para reparar el revestimiento, y ha prometido una solución rápida. Sin aportar pruebas, también ha afirmado que unos vándalos vertieron fertilizante en la piscina y rajaron el revestimiento con un cúter.

Sin embargo, el lunes aún no estaba claro el calendario, y la administración no respondió de inmediato a las preguntas sobre una nueva ronda de trabajos. En los últimos días, los contratistas y los trabajadores federales han estado utilizando productos químicos y nanoburbujas de ozono para combatir las algas.

Trump presentó las mejoras originales como una iniciativa destinada a limpiar, embellecer y reforzar un lugar emblemático que, según él, se había deteriorado y ensuciado debido a la negligencia de los presidentes anteriores. Las algas han plagado la piscina durante un siglo, y Trump insistió en que un revestimiento de color “azul bandera estadounidense” recién instalado, que él mismo había elegido, convertiría la piscina en una superficie reluciente a lo largo del National Mall.

Sin embargo, pocas semanas después de que Trump declarara que la rehabilitación se había completado a tiempo para el Día de la Independencia, el agua se vio afectada por una floración de algas de un verde intenso que enturbiaba el revestimiento de la piscina. El viernes se observó un trozo de revestimiento, de unos 4 pies cuadrados, flotando parcialmente en la piscina. La agencia Associated Press vio más trozos en el agua el lunes.

A través de las redes sociales, el presidente ha achacado los problemas a “¡GENTE ENFERMA Y DESQUICIADA!“. El lunes afirmó en Truth Social que los daños intencionados incluyen un ”desgarro de 300 pies de largo" y que “se han vertido sustancias químicas ilegalmente en el agua”. Un día antes, Trump publicó: “Se empezará de inmediato a reparar el estanque Reflecting Pool, que ha sufrido graves actos de vandalismo”.

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En la ceremonia de firma de un decreto presidencial celebrada el lunes, el presidente afirmó que se había detenido a cinco personas y que otras cinco eran sospechosas, y eludió la culpa por los problemas de mantenimiento de la piscina: “No puedo hacer nada si alguien entra con un cuchillo y empieza a destrozarla”. No ha aportado pruebas que respalden esas afirmaciones y, aunque alguien hubiera pelado o cortado deliberadamente el revestimiento, eso no explicaría la proliferación de algas, que se produjo con mayor intensidad de lo habitual antes de la renovación.

La semana pasada, se difundieron como la pólvora por las redes sociales unas imágenes que mostraban que el proyecto de Trump, al parecer, le había salido por la culata, lo que atrajo a multitudes de curiosos deseosos de ver los efectos con sus propios ojos. Un número indeterminado de personas acabó siendo detenido por las autoridades federales.

Uno de los detenidos fue David Hearn, de 67 años, de Bethesda (Maryland). Hearn, antiguo piragüista olímpico, declaró a The Associated Press que metió la mano en la piscina porque quería examinar el nuevo revestimiento, que se estaba descascarillando. Afirmó que tocó brevemente un trozo que aún estaba adherido al borde de la piscina y que lo soltó poco después de que un empleado del parque se lo indicara. Hearn explicó que, a continuación, fue retenido por efectivos de la Guardia Nacional y la Policía del Parque durante cinco horas, antes de ser puesto en libertad el viernes por la noche.

“Soy un ciudadano curioso”, afirmó Hearn en una entrevista telefónica. “Extendí la mano para ver qué sensación me daba. Era muy elástico”.

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La Policía del Parque no respondió de inmediato el lunes a las preguntas de la AP sobre cuántas detenciones se habían llevado a cabo y si se habían presentado cargos. El Departamento de Policía Metropolitana de Washington afirmó el lunes que el cuerpo no está implicado en el asunto.

No quedó claro de inmediato qué delito penal o infracción civil podría cometer alguien al meter la mano en la piscina. Trump, en una de sus publicaciones en Truth Social, citó las leyes contra el vandalismo de monumentos como motivo para encarcelar a cualquiera que causara daños a la piscina.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.