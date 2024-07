Gypsy Rose Blanchard, que reclutó a su ex novio para matar a su madre tras años de verse obligada a fingir que estaba gravemente enferma, anunció el martes que está embarazada y que espera dar a su hijo todo lo que le faltó cuando era pequeña.

Blanchard dijo en un vídeo de YouTube que el bebé nacerá en enero, lo que ocurrirá poco más de un año después de que fuera liberada de una prisión de mujeres al noreste de Kansas City (Misuri).

“Sólo quiero ser una buena madre para mi hijo”, dijo, con la voz entrecortada. “Quiero ser todo lo que mi madre no fue”.

El caso de Blanchard despertó el interés de la prensa sensacionalista nacional después de que surgieran informes de que su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, asesinada en 2015, había mantenido esencialmente prisionera a su hija, obligándola a usar una silla de ruedas y una sonda de alimentación.

Dee Dee Blanchard engañó a los médicos para que realizaran procedimientos innecesarios diciéndoles que los registros médicos de su hija se habían perdido en el huracán Katrina, dijo el abogado de Gypsy Rose Blanchard.

El abogado dijo que la madre padecía el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno psicológico en el que los padres o cuidadores buscan simpatía a través de las enfermedades exageradas o inventadas de sus hijos.

Gypsy y Dee Dee Blanchard.

El dúo madre-hija recibió donaciones benéficas, e incluso una casa cerca de Springfield, Missouri, de Habitat for Humanity.

Cuando Gypsy Rose Blanchard cumplió 23 años, proporcionó un cuchillo a su entonces novio, y se escondió en un cuarto de baño mientras él apuñalaba repetidamente a su madre, según la declaración de causa probable. A continuación, Gypsy y Nicholas Godejohn, a quien conoció en un sitio web de citas cristianas, se dirigieron en autobús a la casa de Godejohn en Wisconsin, donde fueron detenidos.

Godejohn cumple cadena perpetua en Misuri. La fiscalía llegó a un acuerdo con Blanchard por los malos tratos que había sufrido. Al final encontró la forma de perdonar a su madre y a sí misma, según declaró poco después de su puesta en libertad, mientras promocionaba la docuserie de Lifetime, “The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard” y su propio libro electrónico, “Released: Conversaciones en vísperas de la libertad”.

La cobertura anterior incluye el documental de HBO de 2017 “Mommy Dead and Dearest” y la miniserie de Hulu de 2019 “The Act”.

Blanchard dijo en el nuevo video que sabe que algunas personas piensan que no está lista para ser madre, que es demasiado pronto. Pero ella se mostró despectiva, diciendo que nadie está realmente preparado para la paternidad.

“Es una sensación increíble cuando todo tu mundo cambia y de repente no se trata de ti”, dijo. “No se trata de nada más que de esa pequeña vida que llevas dentro y que ahora te encargas de proteger. Y esa pequeña vida es un bebé, un pequeño ser humano que es tuyo y al que tienes que proteger, amar y cuidar. Y todas las cosas que me hubiera gustado tener cuando era pequeña”.

Dijo que el padre del bebé es Ken Urker, un amigo por correspondencia de la cárcel que le propuso matrimonio cuando Blanchard estaba encarcelada. Más tarde rompieron y ella se casó con Ryan Scott Anderson, un profesor de educación especial de Lake Charles (Luisiana). Sin embargo, poco después de salir de la cárcel, Blanchard y Anderson se separaron, y ahora ha vuelto con Urker. Blanchard declaró que el embarazo no estaba planeado, pero que tanto ella como Urker están entusiasmados y decididos a crear una familia juntos.

“No podría estar más feliz”, dijo, al tiempo que reconoció que la relación es poco convencional. “Todo lo que me ha pasado en la vida de repente no importa porque todo me ha llevado a ser quien soy hoy y todo me ha llevado a este momento aquí y ahora. Y eso es una bendición”.