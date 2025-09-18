El ambiente hostil alrededor de la tormenta tropical Gabrielle no le ha permitido fortalecerse, informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés) .

Este sistema, que no representa peligro para el Caribe ni para Puerto Rico, tiene vientos de 50 mph desde ayer y se mueve hacia el oeste-noroeste a 15 mph.

“Los vientos máximos sostenidos permanecen cerca de 50 mph (85 km/h)con ráfagas más altas. Se pronostica poco cambio en la fuerza durante las próximas 48 horas, pero se pronostica alguna intensificación gradual a finales del fin de semana”, indicó el NHC en el boletín correspondiente a las 5:00 de la mañana del jueves.

“Gabrielle sigue debilitada y consiste en un remolino de nubes de nivel bajo con parches de convección profunda sobre los cuadrantes noreste y sureste de la tormenta. La pobre estructura se debe a vientos cortantes desde el oeste y a una cantidad significativa de aire seco que se está incorporando continuamente a la circulación”, detalla la agencia en su discusión sobre el fenómeno.

“Se espera que las condiciones atmosféricas se mantengan hostiles por un par de días más, por lo que parece probable que Gabrielle se mantenga estable o pierda fuerza durante ese tiempo”, explican.

“Sin embargo, los modelos sugieren que la tormenta podría moverse hacia condiciones más favorables a finales del fin de semana y principios de la próxima semana, lo que debería hacer que Gabrielle se vuelva más simétrica y se intensifique. El pronóstico de intensidad del NHC se encuentra cerca del punto medio del rango de modelos durante los primeros 3 días, pero se inclina más hacia el extremo alto de la guía en los días 4 y 5″, detallan.

Gabrielle es la séptima tormenta de la temporada de huracanes de 2025. Según el pronóstico de trayectoria se estaría moviendo a aguas abiertas del centro del Atlántico en los próximos días sin tocar tierra.