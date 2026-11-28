West Palm Beach, Florida. Unos piratas informáticos se infiltraron en el sistema de computación en la nube de la Fuerza Aérea a principios de 2026, pero la intrusión fue un inconveniente menor y no afectó a ningún sistema crítico para la misión ni a ningún sistema clasificado, según una persona familiarizada con el incidente que no estaba autorizada a hablar públicamente al respecto y que habló bajo condición de anonimato.

No obstante, el incidente sigue siendo objeto de investigación por parte del Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Interna de la Casa Blanca, que están trabajando para garantizar que cualquier amenaza cibernética sea identificada y abordada a medida que se presente.

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El Comando de Ciberdefensa del Pentágono ha mitigado la amenaza a la plataforma Cloud One de la Fuerza Aérea y ha mejorado la ciberseguridad de las Fuerzas Armadas, señaló la fuente. Entre sus funciones, la plataforma Cloud One permite a la Fuerza Aérea coordinar, en toda su presencia global, sus operaciones, logística, registros de mantenimiento, seguimiento de armamento y datos de personal.

La Fuerza Aérea se negó a hacer comentarios sobre el estado operativo de redes y sistemas específicos, pero destacó que actualiza constantemente sus capacidades de computación en la nube para satisfacer las necesidades cambiantes de las operaciones militares y de defensa.

El incidente, del que informó por primera vez Reuters el viernes, se produce en un momento en que crecen las preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad.

Gracias a sus capacidades avanzadas y en constante mejora, la inteligencia artificial puede detectar vulnerabilidades en el código de software que ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, la red eléctrica, los sistemas de agua y las instituciones financieras. Una serie reciente de ataques cibernéticos y cortes de servicio ha generado nuevas preocupaciones sobre la fragilidad de las redes digitales del país y la posibilidad de que se sigan produciendo interrupciones.

Se han producido ataques informáticos independientes contra un sistema no clasificado de la CIA y contra la base de datos nacional de las fuerzas del orden del FBI. El Pentágono ha afirmado que sus operaciones y aplicaciones de misión crítica están a salvo y protegidas.

A principios de este mes, funcionarios del gobierno también señalaron que las correcciones realizadas en la red de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), en respuesta a problemas detectados por inteligencia artificial, podrían ser una de las razones por las que se inmovilizaron aviones este mes. También se registraron otras interrupciones de servicio que afectaron a Microsoft y JPMorgan Chase, así como un ataque de piratas informáticos contra proveedores externos de instituciones financieras.