WASHINGTON — El líder demócrata Hakeem Jeffries está a punto de hacer historia al convertirse en el primer presidente de la Cámara de Representantes de origen afroamericano, lo que supone un cambio generacional en la política estadounidense después de que los demócratas arrollaran a los republicanos y obtuvieran la mayoría en la Cámara en las elecciones de mitad de legislatura.

Jeffries se someterá a una votación de sus colegas cuando el nuevo Congreso se reúna el 3 de enero. Si resulta nominado y elegido, como se espera, sería la primera vez que un legislador negro ostenta el cargo de presidente de la Cámara de Representantes, un cargo que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial y el único puesto de liderazgo en el Congreso previsto en la Constitución de los Estados Unidos.

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Su ascenso a la presidencia de la Cámara de Representantes en el Capitolio, con su característica cúpula, que ayudaron a construir los afroamericanos esclavizados, supondría un hito que lleva más de 150 años gestándose, trazando un arco histórico que comenzó con la elección del primer afroamericano a la Cámara de Representantes de EE. UU. en la turbulenta época de la Reconstrucción tras la Guerra Civil. Jeffries ejercería el mando en un momento en el que muchos de los logros históricos de la era de los derechos civiles del siglo XX están siendo cuestionados de nuevo, a menudo por la Administración Trump.

Jeffries fue recibido con vítores de «¡Presidente! ¡Presidente!» en la fiesta posterior de los demócratas en Washington.

«Este no es un momento para el partidismo. Es un momento para el patriotismo», afirmó Jeffries.

Afirmó que los demócratas de la Cámara de Representantes son conscientes de que estas elecciones suponen un cambio y de que «el pueblo estadounidense clama por un cambio transformador».

«Os escuchamos», dijo. «Vamos a trabajar duro para hacer realidad el cambio radical que os merecéis».

Jeffries, de 56 años y nacido en Brooklyn, conocido por salpicar sus improvisaciones con letras de hip hop de la vieja escuela, tomaría el relevo del presidente de la Cámara, Mike Johnson, del Partido Republicano, en un momento en el que los demócratas están deseosos de plantar cara al presidente Donald Trump en sus dos últimos años de mandato.

El presidente se ha burlado, tanto en público como en privado, de Jeffries, un abogado formado en la Universidad de Nueva York que ocupa un escaño en el Congreso desde 2013 y es el cargo electo afroamericano de mayor rango de Estados Unidos. En una ocasión, Trump se burló de Jeffries al publicar en las redes sociales una foto falsa del líder demócrata con un sombrero mexicano a las puertas de la Casa Blanca.

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Una de las primeras medidas que adopta la Cámara en sesión plenaria, cuando el Congreso se reúne en enero, es la elección de su presidente. Por lo general, los partidos eligen a sus líderes en las elecciones internas de sus grupos parlamentarios que se celebran en noviembre.

Jeffries está marcando un nuevo rumbo para los demócratas tras Pelosi

El camino a seguir ha quedado claro para Jeffries y su equipo directivo, junto con la diputada Katherine Clark, de Massachusetts, y el diputado Pete Aguilar, de California, quienes a menudo han actuado como un trío que representa una nueva era en la dirección de la Cámara de Representantes. Se espera que Clark asuma el cargo de líder de la mayoría y Aguilar el de whip de la mayoría.

Jeffries sería el primer presidente demócrata de la Cámara de Representantes desde Nancy Pelosi y ha liderado el partido durante los últimos cuatro años, con el apoyo de esta, una vez que ella decidió apartarse tras las derrotas electorales de los demócratas en 2022.

Pero Jeffries y el equipo de líderes demócratas se verán rápidamente puestos a prueba en la mayoría, con todo el poder y la responsabilidad que conlleva dirigir una Cámara de Representantes a menudo rebelde.

Se están preparando para enfrentarse no solo a Trump, sino también al nuevo grupo de demócratas que han sido elegidos para ocupar cargos públicos, entre los que se incluye un puñado respaldado por los Socialistas Demócratas de América, que están impulsando al partido hacia la izquierda, aunque se espera que el grupo parlamentario más numeroso de la Cámara de Representantes siga siendo la Coalición de Nuevos Demócratas, de tendencia más moderada.

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Jeffries ha prometido un sólido programa de 100 días para reducir el coste de la vida y poner en marcha medidas de supervisión e investigaciones con el fin de exigir responsabilidades a la Administración Trump. El proceso de destitución es una opción.

Con la promesa de demostrar a los votantes que los demócratas saben gobernar, Jeffries y el equipo directivo esperan mantener unida a su nueva mayoría y evitar el tipo de perturbaciones caóticas y disfunciones que a menudo impedían a Johnson controlar la mayoría —que superaba por muy poco a la oposición del Partido Republicano— en la Cámara de Representantes.

Sus compañeros han elogiado el estilo colaborativo de Jeffries, una persona que sabe escuchar y que supone un cambio respecto al mandato enérgico de Pelosi como la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes del país.

Sin embargo, al mismo tiempo, su carácter reflexivo —basado en la idea de que «la calma es una elección»— ha suscitado críticas por considerarse que Jeffries puede tardar demasiado en actuar en un entorno político frenético, en el que los votantes buscan una reacción rápida ante las crecientes crisis y preocupaciones.

El vertiginoso aumento de los costes sanitarios, los precios de la gasolina y los alimentos, la guerra en Irán, la relación de Trump con Putin en lo que respecta a Ucrania y la preocupación por la corrupción son, sin duda, los principales temas que nos esperan.

Su camino hacia el poder va desde Brooklyn hasta Washington

Jeffries, hijo de un veterano de la Fuerza Aérea y de una trabajadora social, declaró a The Associated Press durante la campaña electoral que el hecho de haber crecido en Nueva York durante la epidemia del crack marcó su sentido de la misión.

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Su experiencia le llevó a «sentir el deseo de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, que podrían haber huido de unas circunstancias difíciles, pero que se quedaron en la comunidad y se esforzaron por cambiar las cosas», afirmó.

Jeffries, casado y padre de dos hijos, creció en el seno de la Iglesia Bautista Cornerstone de Brooklyn y representa a partes del distrito de Brooklyn que en su día ocupó la pionera diputada Shirley Chisholm.

Se licenció en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton, obtuvo un máster en políticas públicas en Georgetown y se graduó magna cum laude en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Trabajó como abogado mercantil y fue diputado en la Asamblea del Estado de Nueva York antes de ser elegido para el Congreso.

Jeffries, que ya era un rebelde, tenía 29 años cuando se presentó por primera vez a unas elecciones, aunque fracasó en sus dos primeras campañas para el gobierno estatal. En 2012 se enfrentó a un congresista que llevaba 30 años en el cargo, quien se retiró cuando Jeffries se lanzó a por el escaño y lo ganó.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.