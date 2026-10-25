Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, fueron encontradas muertas dentro de una residencia en Mundelein, un suburbio de Chicago, en un caso que las autoridades investigan como un aparente asesinato-suicidio.

El hallazgo ocurrió el domingo 18 de octubre, luego de que la Policía recibiera una llamada para realizar una visita de verificación de bienestar a una vivienda situada en la cuadra 200 de Wellington Avenue. La intervención se produjo después de que un familiar alertara que no lograba comunicarse con una de las personas que se encontraban en la propiedad, según informó People en Español.

Al llegar a la residencia, los agentes localizaron los cinco cuerpos. De acuerdo con la información divulgada, cuatro de las víctimas eran integrantes de una misma familia, mientras que la quinta persona presuntamente mantenía una relación sentimental con quien se cree que fue el autor de los disparos.

PUBLICIDAD

La investigación preliminar apunta a que las cinco personas recibieron disparos a corta distancia con un arma de fuego. Los agentes también encontraron dos armas en la escena.

El suceso conmocionó a los residentes de la comunidad, quienes describieron a la familia como personas amables y apreciadas en el vecindario.

Samuel Escobedo, uno de los vecinos, recordó con afecto a la pareja mayor que vivía en la propiedad y relató que solían sentarse a bailar y cantar canciones. También expresó su pesar por lo ocurrido.

Otros residentes manifestaron sorpresa ante la tragedia y describieron Mundelein como una comunidad tranquila y segura.

Según los testimonios recogidos por medios locales, la pareja que residía en la casa eran veterinarios jubilados. Sin embargo, las autoridades no habían divulgado oficialmente las identidades de las cinco víctimas al momento de la publicación.

El Departamento de Policía de Mundelein investiga el caso en coordinación con el Grupo Especial de Delitos Graves del condado de Lake. La Oficina del Médico Forense del condado realizaba las autopsias y los procedimientos para confirmar las identidades de las personas fallecidas.

Las autoridades indicaron que, según la información preliminar, el incidente parece ser un hecho aislado y que no existe una amenaza para la seguridad del público.

Mientras continúa la pesquisa, residentes de la comunidad han colocado flores y velas en el lugar para rendir homenaje a las víctimas.

La Policía solicitó a cualquier persona que tenga información relacionada con el caso que se comunique al 847-968-4600.