El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos localizó una avioneta estrellada cerca del Borde Norte del Gran Cañón, en Arizona, donde murieron las tres personas que viajaban a bordo.

La aeronave, una Piper Comanche, fue encontrada junto a un campo de escombros alrededor de las 10:15 a.m. del lunes, en el área conocida como Basin, informó la agencia en un comunicado de prensa.

El Centro Regional de Comunicaciones del Gran Cañón recibió un aviso sobre la desaparición del avión alrededor de las 11:30 p.m. del domingo 15 de noviembre. La última ubicación conocida de la avioneta era precisamente en las inmediaciones de Basin, en el Borde Norte del parque.

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Durante las primeras horas del lunes, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona realizó una búsqueda aérea con equipos de detección infrarroja y visión nocturna. En las labores también participaron equipos de búsqueda y rescate del condado de Coconino y del condado de Kane, así como el Centro de Coordinación de Rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigará las causas del accidente, con el apoyo del Servicio de Parques Nacionales.

Por el momento, las autoridades no han divulgado los nombres de las personas que viajaban en el avión, en respeto a la privacidad de sus familiares.