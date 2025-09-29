Un cadáver fue hallado el domingo en el tren de aterrizaje de un avión de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

El hallazgo se produjo mientras personal realizaba mantenimiento a la aeronave que recién había llegado de Europa.

Los oficiales asignados al aeropuerto confirmaron que la persona estaba fallecida en el lugar.

Agentes de la Unidad de Homicidios y del equipo de Escena del Crimen procesaron la escena y recolectaron evidencia física, mientras representantes del Comando de Operaciones del CMPD y del personal de MEDIC brindaron apoyo.

En un comunicado a WJZY-TV, American Airlines expresó que está “trabajando con las autoridades en la investigación”.

La pesquisa sobre este caso continúa activa, indicó CMPD en su comunicado.