Un cadáver fue hallado el domingo en el tren de aterrizaje de un avión de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

El hallazgo se produjo mientras personal realizaba mantenimiento a la aeronave que recién había llegado de Europa.

Los oficiales asignados al aeropuerto confirmaron que la persona estaba fallecida en el lugar.

Agentes de la Unidad de Homicidios y del equipo de Escena del Crimen procesaron la escena y recolectaron evidencia física, mientras representantes del Comando de Operaciones del CMPD y del personal de MEDIC brindaron apoyo.

Relacionadas

  1. Confesión y arrestos rodean caso de asistente de vuelo de American Airlines desaparecida

  2. Pasajeros huyen por rampa de emergencia tras humo en avión de American Airlines

  3. Vuelo de American Airlines regresa de emergencia tras anomalía en motor

  4. Avión de American Airlines se incendia en aeropuerto de Denver

  5. Millonaria multa contra American Airlines por maltratar pasajeros con discapacidad

En un comunicado a WJZY-TV, American Airlines expresó que está “trabajando con las autoridades en la investigación”.

La pesquisa sobre este caso continúa activa, indicó CMPD en su comunicado.